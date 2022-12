Poperingse gemeenteraad stelt enkele projecten uit door stijgende kosten

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar kwam maandag de tweede aanpassing van het meerjarenplan aan bod. De stad moest de financiële planning voor de zomer al grondig bijsturen door veel lagere inkomsten, hoge inflatiecijfers, energiefacturen, personeelskosten en flink gestegen bouwkosten.

“De omstandigheden zijn nog niet verbeterd. Het bestuur volgt de budgetten heel strikt op om de financiën in evenwicht te houden, zonder aanvullende en lokale belastingen te verhogen of dienstverlening af te bouwen”, zegt Financieschepen Ben Desmyter (CD&V). “Het is moeilijk geweest en dat zal nog wel even zo blijven. De omstandigheden dwingen ons tot ingrijpende keuzes. Projecten die nog niet ver genoeg staan, stellen we uit. We bouwen wel in alle beleidsdomeinen verder aan onze stad en elk van onze dorpen. De renovatie van het huis voor de verenigingen, De Kring, is cruciaal. Veel verenigingen hadden het al moeilijk door de pandemie, maar zien nu ook private zalen voor hun activiteiten verdwijnen. Met De Kring bieden we hen een oplossing en zetten we tegelijk een mooi stuk erfgoed in de kijker in de stadskern. Ook aan het Vroonhof werken we gestaag verder. Verder zetten we bewust fors en versneld in op duurzaamheid en energiebesparing: kleine windmolens op de sportzone, zonnepanelen op publieke gebouwen, en verledding.”

Investeringen

“Enkele nog niet opgestarte investeringsprojecten worden tijdelijk on hold gezet, zoals de vernieuwingswerken aan OC De Croone, de heraanleg van de Kleine Markt in Watou (Watouplein wel in 2023), het kunstgrasveld op de sportzone en de doortocht van Sint-Jan-ter-Biezen, waar Aquafin nog niet klaar is. Zodra de economische situatie weer stabieler is, worden deze projecten terug opgenomen. Andere nieuwe projecten schuiven dan weer in het meerjarenplan vanaf 2023, wegens dringende noodzaak of toegezegde subsidies”, aldus nog de schepen.

Een greep uit de investeringsprojecten die in 2023 verder uitgevoerd of opgestart worden: koelsysteem (nieuw) en grondige schilderwerken WZC Proventier, asverschuiving langs de Trappistenweg, doortocht Reningelst (fase 2), renovatie Chirogebouw en binnenkoer Rookop Reningelst, werken OC Roesbrugge en OC Abele, werken Havermuis, asfaltering diverse landelijke wegen (700.000 euro), heraanleg van de speelzone nabij OC Rookop, dringende renovatie van de vloer in brandweerkazerne post Poperinge (nieuw), duurzame investeringen (zonnepanelen, verledding, kleinschalige windmolen op sportzone), uitbreiding dierenasiel Poezewoef door gewijzigde wetgeving (nieuw), uitbreiding camera-netwerk omgeving jeugdsite (nieuw), aanleg waterleiding naar sportzone vanuit bufferbekken Aviko, restauratie Duitse Toren, sanitair complex Gasthuiskapel, herstel voetpaden, fietsverbindingen Westouter en Vleteren, opwaardering Dode Ijzerpad en Brennepark, heraanleg voetgangerszone Gasthuisparking, en renovatie ouderenwoning Hellekapelle.

Dagelijkse werkingskosten

De stad moet het grootste gedeelte aan extra uitgaven wel zelf opvangen. Dat gebeurt vooral door personeel efficiënter in te zetten en de eigen werkingsmiddelen bij te sturen. Schepen Ben Desmyter: “Met de huidige aanpassing van het meerjarenplan behalen we niet alleen een positieve autofinancieringsmarge in 2025, maar ook in 2024. Dat toont aan dat de beoogde financiële marge er zeker is, zonder belastingen te verhogen of de leninglast te zien stijgen. We moeten in 2024 en 2025 ook geen leningen opnemen.” (AH)