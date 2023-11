Poperingse burgemeester Christof Dejaegher in De Zevende Dag

Op zondag 19 november, rond 11 uur, maakt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) zijn opwachting in het VRT-programma De Zevende Dag op televisie. Hij mag er aanschuiven naast onder meer Meslissa Depraetere, de nieuwe voorzitter van Vooruit.

Uiteraard zal de burgemeester het hebben over de wateroverlast in de Westhoek. De jongste veertien dagen liep Dejaegher zowat constant rond in hoge laarzen, bij zijn bezoeken aan de overstroomde deelgemeenten (vooral Watou) en de rest van de regio.

“Ik zal er de nationale politici (waaronder premier De Croo, en de ministers Gwendolyn Rutten en Annelies Verlinden) die onlangs onze streek kwamen bezoeken, nog eens duidelijk wijzen op de vele, grote beloften die ze hier maakten ten opzichte van de getroffen bewoners van onze streek”, aldus burgemeester Christof Dejaegher. (AHP)