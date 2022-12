Poperinge houdt infovergadering over belastingen: geen wijzigingen

De komende twee jaar blijven de belastingen ongewijzigd. Dat zei schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V) tijdens de tweede informatievergadering voor de centrumbewoners in een maand tijd.

“Ondanks de algemene stijging van alle kosten, en vooral van de energieprijzen, en diverse loonindexeringen, kunnen we voor de rest van de legislatuur de belastingen op hetzelfde peil houden. Dat betekent dus 8% voor de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, en 1.215 opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondlasten). De leninglast blijft ongewijzigd en neemt indien mogelijk af. In 2024 en 2025 voorzien we geen nieuwe leningen aan te gaan, maar toch zullen we eindigen met een positieve autofinancieringsmarge. Het wordt wel een erg pittige uitdaging”, aldus schepen Ben Desmyter.

Ten opzichte van 2021 zal de stad achtmaal meer betalen voor gas (verwarming alle stadsgebouwen), en viermaal meer voor elektriciteit. “We gaan van 1 miljoen euro naar 3,4 miljoen euro, en de openbare verlichting kost ons 900.000 euro. Gelukkig dalen de energieprijzen een beetje de jongste weken. Voor volgend jaar voorzien we een stijging van de energieprijzen met 204,3% ten opzichte van het initieel voorziene bedrag”, aldus nog de schepen.

Meerjarenplan

In het meerjarenplan zijn een aantal aanpassingen voorzien. Zo komt er een asverschuiving in de Trappistenweg, en wil men er later ook een fietspad aanleggen. Op de zone achter het CC Rookop in Reningelst wordt de speelzone ‘Halte Reningelst’ aangelegd. Hiervoor kreeg de stad zopas een subsidie van 100.000 euro toegezegd.

De vloer van de brandweerkazerne in de Doornstraat is dringend aan renovatie toe. Oorspronkelijk was de stad van plan die kazerne af te breken, nadat er een nieuwe werd gebouwd langs de Ouderdomseweg. De stad heeft er hiertoe bouwgrond aangekocht, maar voorlopig raakt men er binnen de brandweerzone niet aan uit. Het hele project werd dus op de lange baan geschoven.

“Conform de wetgeving, moet het dierenasiel Poezewoef deels uitgebreid worden. Er moet een ruimte buiten komen voor de honden. We voorzien ook een uitbreiding van het cameranetwerk, vooral in de omgeving van de fuifzaal. In het woonzorgcentrum Huize Proventier worden grote schilderwerken voorzien, en de koeling van het gebouw wordt grondig aangepakt. Tijdens langere zeer warme periodes in de zomer, kunnen we het gebouw onvoldoende koelen. Op de sportzone komt er ledverlichting op de sportvelden, en er komt een verbinding met een waterleiding tussen het bufferbekken van Aviko en de sportzone. Op die manier kunnen we de sportvelden beregenen bij grote droogte. Volgend jaar wordt er ook nog een ‘dirttrack’ aangelegd, een BMX-parcours met aarden heuvels”, vertelde schepen Klaas Verbeke (CD&V).

De Kring

Momenteel is men de gebouwen van De Kring op het Bertenplein aan het strippen en het asbest aan het verwijderen. “Tegen het einde van het jaar zal er verkeershinder zijn, doordat een grote werfkraan wordt geplaatst. In januari starten de grondwerken en het archeologisch onderzoek. Tegen de zomervakantie hoopt men klaar te zijn met de afbraak van de eerste fase van de Vroonhofsite. De huidige activiteiten (academie, harmonie,…) kunnen blijven plaatshebben”, zei schepen Loes Vandromme (CD&V).

Hondenweide

Tussen de Switch Road en de ringlaan werd een hondenloopweide aangelegd. “Deze is 1.500 m2 groot, en werd aangelegd door de stedelijke technische dienst en De Groene Kans. De weide is al bruikbaar, maar nog niet helemaal afgewerkt. Enkel binnen de omheining mogen de honden vrij rondlopen. De toegangspoorten moeten altijd dicht gehouden worden. Elke hond moet steeds een halsband of harnas dragen. Agressieve honden, loopse teven, gewonde en zieke honden zijn niet toegelaten. De eigenaars van de honden moeten steeds voldoende hondenpoepzakjes bij hebben. Meer info: www.poperinge.be/hondenlosloopweide (AHP)