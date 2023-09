Politieke crisis compleet: burgemeester Dumarey treedt af in Oudenburg

Een vuistdik en niet mis te verstaan rapport van Audit Vlaanderen heeft deze week een bom doen ontploffen binnen de Oudenburgse meerderheid van Open VLD, Vooruit en N-VA. Onder druk van het rapport – én zijn coalitiepartners – gooide burgemeester Anthony Dumarey de handdoek in de ring. “Uit liefde voor Oudenburg en haar inwoners”, zegt hij. “Een slechte soap”, zegt oppositiepartij CD&V+.

Het was een bijzonder woelige week op politiek vlak in Oudenburg. Maandagavond kwam de gemeenteraad in geheime zitting bijeen om kennis te nemen van het rapport dat Audit Vlaanderen had opgesteld na een forensisch onderzoek naar de handel en wandel van burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

Het onderzoek was geopend nadat deze krant al in januari vorig jaar had bericht over mogelijke belangenvermenging door de burgemeester bij de – ondertussen afgeblazen – bouw van het Welzijnshuis. Op de website van Residentie Vastgoed, het makelaarskantoor waarvan Dumarey zaakvoerder is, waren appartementen in dat Welzijnshuis te koop aangeboden terwijl er nog geen bouwvergunning was.

Naar aanleiding van onze publicatie spitte Audit Vlaanderen nog een en ander naar boven en bundelde dat allemaal in een naar verluidt vernietigend rapport van ruim honderd pagina’s.

In de knoop

Na lezing van dat rapport voerden coalitiepartners Vooruit en N-VA de druk op. Vorige week vrijdag stelden ze al dat ze hoopten op een duidelijk signaal, maar na de geheime gemeenteraad van maandag reageerden ze ontgoocheld. “De burgemeester heeft wel zijn verontschuldigingen aangeboden, maar ik blijf hiermee in de knoop zitten. Zeker op deontologisch vlak”, liet schepen Stijn Jonckheere (N-VA) achteraf noteren. Dat Vooruit-schepenen Tahira Malik en Gino Dumon zonder enig commentaar te willen geven meteen weg beenden, beloofde weinig goeds.

Dumarey zelf leek zich van geen kwaad bewust. “We gaan met de aanbevelingen van Audit Vlaanderen aan de slag. Ik ben op vandaag burgemeester en ik wil dat morgen ook nog zijn”, zei hij.

Open brief

In de loop van dinsdag werden de kaarten echter herschud. Ook binnen Open VLD werd alsmaar duidelijker dat de positie van Dumarey stilaan onhoudbaar werd. Met zo’n dossier als zwaard van Damocles boven het hoofd een verkiezingsjaar tegemoet gaan, is geen evidentie. En dus hakte Dumarey dinsdag zelf de knoop door en lanceerde een emotionele ‘open brief’ op sociale media. “Burgemeester zijn van Oudenburg was het mooiste wat kon gebeuren, maar ik houd niet ten koste van alles vast aan deze rol. Uit liefde voor Oudenburg en haar inwoners zet ik op 2 oktober 2023 een stap opzij”, klonk het.

Dinsdagavond hield Open VLD nog een fractievergadering om te beslissen wie Dumarey moet opvolgen als burgemeester. Of daarin een beslissing werd genomen, is niet duidelijk. Bij het ter perse gaan van deze krant wenste Open VLD daarop niet te antwoorden. “Het is belangrijker dat de rust nu eerst terugkeert”, klonk het bij monde van Niels Cheyns, medewerker van Dumarey.

Naar alle verwachting zal schepen Romina Vanhooren de sjerp overnemen. Vanhooren trad in maart 2019 toe tot het schepencollege, als vervangster van Jaak Lingier, die zijn politieke mandaat niet langer met zijn professionele bezigheden kon verzoenen.

Bij coalitiepartner Vooruit wil men, nu Dumarey zijn afscheid aangekondigd heeft, vooral naar de toekomst kijken. “Wij hebben van Anthony een duidelijk signaal gevraagd en dat is er nu ook gekomen. Voor ons volstaat dat”, reageert schepen Dumon. “Hopelijk kunnen we nu snel samenzitten met Open VLD om te bekijken hoe we de coalitie kunnen voortzetten en hoe we ons opnieuw ten volle kunnen inzetten voor de bevolking van Oudenburg.”

Eenzelfde geluid is te horen bij N-VA-schepen Stijn Jonckheere. “Ik heb er alle begrip voor dat dit voor Open VLD geen gemakkelijke beslissing geweest is. Het is afwachten wat ze nu precies gaan doen, maar dit is alvast een duidelijk signaal”, zegt hij.

Ook op de vraag of Dumarey nog lid blijft van de gemeenteraad wenst Open VLD voorlopig niet te antwoorden. Dumarey zit al 29 jaar in de gemeenteraad van de stad. Vier legislaturen lang beukte hij als oppositieraadslid in op de heersende CD&V, tot hij er in 2018 in slaagde een coalitie te vormen met Vooruit en N-VA, en zo CD&V buitenspel te zetten.

Slechte soap

Nu Dumarey ten val komt, is er bij de christen-democraten echter geen leedvermaak te bespeuren. “Dit is geen verhaal waarvan CD&V+ gelukkig wordt of waarin het zich kan vinden”, reageert fractieleider en oud-burgemeester Peter Velle. “Het mag duidelijk zijn dat dit alles pijnlijk is voor alle betrokkenen en de hele bevolking, en dat het zorgt voor een blijvende smet op het politieke bedrijf in Oudenburg. Ontslag nemen is de moeilijke, maar enige correcte beslissing die de burgemeester in deze situatie kon nemen. De burgemeester bevond zich gedurende bijna vijf jaar in een gevaarlijke spreidstand. Burgemeester én projectontwikkelaar/vastgoedmakelaar in eigen stad zijn, lijkt ons toch erg moeilijk”, klinkt het.

Velle hekelt wel het feit dat er binnen het schepencollege opnieuw een wissel gebeurt. Naast de vervanging van Jaak Lingier door Romina Vanhooren in 2019, werd ook schepen Ulrike Vanhessche in 2020 vervangen, door Tahira Malik. “Dat maakt van dit pop-up schepencollege een slechte soap. Dit totale gebrek aan continuïteit in het bestuur is niet goed voor de stad”, besluit Peter Velle.

Politicoloog: “Kans voor Vanhooren”

Politicoloog Herwig Reynaert (UGent) ziet in het verdwijnen van Anthony Dumarey zowel positieve als negatieve gevolgen voor Open VLD. “Het blijft een stemmenkanon dat je verliest. Op een jaar voor de verkiezingen is dat niet evident. Maar het is ook een kans voor zijn opvolger om zich nog een jaar lang te profileren. Ik verwacht dat Romina Vanhooren burgemeester zal worden.”

“Ze zal het ook liever in andere omstandigheden geworden zijn, maar voor veel mandatarissen is het toch een droom om je stad of gemeente te kunnen leiden. Dit biedt haar een kans om er het beste van te maken en haar populariteit te laten groeien. Ook wie haar als schepen vervangt, kan daar nog een jaar lang mee van profiteren.”

