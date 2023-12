Politicoloog analyseert de val van anthony dumarey: Icarus of martelaar?

2023 was voor de lokale politiek in Oudenburg in het algemeen en voormalig burgemeester Anthony Dumarey in het bijzonder op zijn zachtst gezegd een ‘annus horribilis’. Na een vernietigende audit moest de populaire burgervader onder druk van zijn eigen partij én van zijn coalitiepartners de sjerp afgeven. Politicoloog Herwig Reynaert (UGent) blikt terug én vooruit. “Zonder voorakkoord lijkt Team Burgemeester een vogel voor de kat.”

Met een brede glimlach en vol enthousiasme maakte toenmalig burgemeester Anthony Dumarey eind februari bekend dat de Oudenburgse liberalen als ‘Team Burgemeester’ naar de kiezer zouden trekken. Met enig voluntarisme gaf hij daarmee de aftrap voor de kiescampagne richting oktober 2024. Zeven maanden later was het sprookje al voorbij. Nadat op het einde van de zomer het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging verspreid werd onder alle gemeenteraadsleden verslikten velen zich in hun koffie. Niet in het minst binnen ‘Team Burgemeester’, maar ook bij coalitiepartners Vooruit en N-VA werd alsmaar duidelijker dat Dumarey niet kon aanblijven.

Gehavende partij

Na een besloten gemeenteraadszitting in september, waarbij het rapport voorgesteld werd en waarop Anthony Dumarey liet verstaan dat hij zou aanblijven, beenden Vooruit-schepenen Malik en Dumon in stilte weg, N-VA-schepen Stijn Jonckheere reageerde aangeslagen en ontgoocheld. Een dag later, mede onder druk van zijn eigen partij, gooide Anthony Dumarey dan toch de handdoek in de ring. Uit liefde voor Oudenburg, schreef hij op sociale media. Opvolgster Romina Vanhooren heeft sindsdien de weinig dankbare taak om de gehavende liberale partij richting verkiezingen te loodsen. In juni beslist Anthony Dumarey over zijn politieke toekomst.

coalitiepartners

Hoewel een deel van Oudenburg ervan overtuigd is dat met de liberalen van Anthony Dumarey een nieuwe wind door de stad waaide – na jarenlang CD&V-bestuur – blijft bij velen ook de vraag hangen wat er nu precies aan de hand is. Is de inhoud van die audit – en het daaropvolgend onderzoek van het parket – dan zó ernstig dat een vroegtijdig aftreden van Anthony Dumarey noodzakelijk was? Is hij dan echt als de Icarus uit de Griekse mythologie die zich te dicht bij de zon waagde of moeten we Anthony Dumarey beschouwen als een martelaar op het altaar van de lokale politiek? Politicoloog Herwig Reynaert (UGent) maakt de analyse. “Net zoals andere burgemeesters in een gelijkaardige situatie heeft hij even gedacht dat hij ermee weg zou komen door te zeggen dat hij onschuldig was. Dat is niet gelukt. Zeker de coalitiepartners hebben ervoor gezorgd dat Dumarey richting uitgang geduwd werd, want zij zagen de bui al hangen”, zegt professor Reynaert.

Anti-coalitie

Dat er sinds het vertrek van Anthony Dumarey een duidelijke breuk vast te stellen is bij ‘Team Burgemeester’, verwondert hem niet. “Het is altijd zo dat als de Grote Leider van het toneel verdwijnt, sommigen dan de kans zien om in het gat te duiken. De vraag is of die groep – de getrouwen van Dumarey, met onder meer gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert – zich gaan afscheuren. Als ze dat niet doen, moeten de liberalen goed opletten dat het interne gekrakeel geen openlijke ruzie wordt. Mensen stemmen niet graag voor ruziemakers”, waarschuwt professor Reynaert.

Opvallend: waar dat in andere gemeenten wél het geval was, is het rapport van Audit Vlaanderen in Oudenburg niet gelekt. De politieke tegenstanders van Anthony Dumarey hebben de vernietigende inhoud van de audit dus niet zomaar rondgebazuind. En ze hebben dat ook niet nodig, zegt professor Reynaert. “CD&V zit in een zetel. Vergeet niet dat hun kopman Peter Velle bij de verkiezingen in 2018 meer voorkeursstemmen had dan Anthony Dumarey (1.895 tegenover 1.628, red.). De huidige coalitie is niets meer of minder dan een anti-CD&V-coalitie. Het zou me verwonderen mocht de liberale partij – gelet op de huidige crisis – in oktober een beter resultaat halen dan in 2018. In dat geval krijgt CD&V, als grootste partij, het initiatief om een meerderheid te vormen en is Peter Velle de gedoodverfde nieuwe burgemeester. Zonder voorakkoord lijkt Team Burgemeester een vogel voor de kat”, voorspelt professor Reynaert.

Stemmenkanon

Zien we hier huidig burgemeester Romina Vanhooren niet over het hoofd? “Zij haalde in 2018 nog geen duizend voorkeursstemmen (986, red.) en heeft dus nog heel wat in te halen. Anderzijds heeft ze ook al laten verstaan dat haar ambities eerder op het Vlaamse niveau liggen. Heel veel hangt af van wat Dumarey van plan is en hoe de kiezer daarop zal reageren. Komt hij niet meer op, dan verliest zijn partij in ieder geval een stemmenkanon. Maar wint ze misschien wel aan geloofwaardigheid. Komt hij wel nog op, dan zullen zeker heel wat mensen nog voor hem stemmen. Maar wat dan met Romina Vanhooren? En wat met de mensen die wel liberaal willen stemmen, maar voor wie Anthony Dumarey het verkorven heeft? Moeten die dan voor Romina Vanhooren stemmen, terwijl zij misschien naar het Vlaams Parlement verkast? Ik stel me zeer de vraag of Team Burgemeester het zich wel nog kan permitteren om tot juni te wachten om klaarheid te scheppen over de intenties van Anthony Dumarey”, denkt professor Reynaert.