Politici Jeremie Vaneeckhout en David Wemel vragen met wandeling van 25 kilometer aandacht voor mentaal welzijn

Anzegem/Kortrijk Tijdens de langste nacht van het jaar, die van 21 op 22 december, zullen Kortrijks gemeenteraadslid David Wemel en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (beide van Groen) een wandeling van 25 kilometer ondernemen. Niet louter voor het plezier, wel om de politiek wakker te schudden en aandacht te vragen voor mentaal welzijn.

De tocht start aan het radiohuis van De Warmste Week in Mechelen en eindigt in het Vlaams Parlement in Brussel. Geen willekeurig uitgekozen plaatsen natuurlijk. Hun startpunt is symbolisch: De Warmste Week staat dit jaar in teken van ‘Kunnen zijn wie je bent’, een thema waar psychisch welzijn onlosmakelijk mee verbonden is. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het net die problematiek is die jongeren het meeste kopzorgen bezorgt wanneer ze aan de toekomst denken”, legt Jeremie uit. Beide heren dragen hun steentje bij door ‘geitenwollensokken’ te verkopen. Maar anderzijds willen ze ook een punt maken. “Zo’n instanties die opkomen voor het mentaal welzijn van de bevolking zijn natuurlijk uitstekend, maar een inzamelactie mag geen vervanging zijn voor een goed beleid, wat nu wel het geval is. Ik ben ontgoocheld in de politiek.” Toch merkt Jeremie dat het thema leeft onder collega’s, ook van andere partijen. “Zoiets hangt niet vast aan één politieke kleur, achter de schermen beseft iedereen hoe groot de uitdaging is. Maar de daden blijven uit, daar moet verandering in komen. Er heerst een machocultuur binnen de politiek, daar moeten we niet flauw over doen. We pleiten dus voor meer kwetsbaarheid, mensen die durven opkomen voor dergelijke belangen.”

Persoonlijke motivatie

Het einddoel is het Vlaams Parlement in Brussel, waar op woensdag 22 december om 9 uur de begrotingsbesprekingen aanvangen. Daar zal Jeremie enkele voorstellen aanbrengen in het kader van mentale gezondheid. Hij wandelt echter niet alleen, collega David uit de Kortrijkse gemeenteraad deelt zijn persoonlijke motivatie om zich extra in te zetten voor deze thematiek: “Ik hoop dat mensen hierdoor met elkaar in gesprek gaan. Vorig jaar stapte mijn schoonbroer uit het leven. Ergens blijft het knagen dat het misschien nooit zo ver was gekomen als hij tijdig de gepaste hulp had gevonden. Maar de wachtlijsten zijn nog steeds zo lang, dat maakt me kwaad.” De situatie wordt er helaas niet beter op, niet zo lang geleden trokken experts nog aan de alarmbel. Steeds meer mensen zoeken psychologische hulp, maar het aanbod blijft schrijnend beperkt door een tekort aan financiële middelen. Toch belangt dit een groot deel van de bevolking aan. “Volgens de statistieken komt 1 op 3 in zijn/haar omgeving rechtstreeks in aanraking met geestelijke gezondheidszorg, 1 op 5 maakt het zélf mee”, aldus Jeremie.

Ik heb een wrang gevoel over de inzet van de politiek inzake mentaal welzijn – Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid

De wandeltocht heeft verschillende doelen. David verduidelijkt: “Eerst en vooral willen we de boodschap die Jeremie woensdag in het parlement zal brengen bekrachtigen op politiek vlak. Maar we willen mentaal welzijn vooral bespreekbaar maken. Er heerst nog een enorm taboe. Psychische problemen kennen vele gezichten, dat beeld strookt vaak niet met wat mensen zich daarbij voorstellen. Wanneer er dan effectief een probleem wordt vastgesteld, verwacht men dat je heel snel de draad terug oppikt. Het begrip ontbreekt nog te vaak, daarom is het belangrijk dat dit hoger op de agenda wordt geplaatst. Niet enkel op de politieke, maar ook op de publieke.”

Tijd is cruciaal

Concreet wil Jeremie verschillende zaken aanhalen tijdens de bespreken in het Vlaams Parlement. “Sowieso moet er meer ingezet worden op het financiële groeipad. Psychologische en psychiatrische hulp moét gewoon betaalbaarder worden. Maar mijn andere voorstellen kunnen net centen besparen. Mensen voelen zich verloren in het landschap van de hulpverlening. Wij zouden graag een soort sociale kaart zien, zodat mensen goed weten waar ze terechtkunnen voor welke vragen. Er zijn zovele organisaties, die allemaal een licht andere focus hebben. Je zou voor minder het bos door de bomen niet meer zien. Daarvoor moet er misschien ook wel een vereenvoudiging plaatsvinden, die op lange termijn natuurlijk geld zal uitsparen. Al die zaken kunnen de wachttijd drastisch inkorten. En elke dag telt in het leven van iemand die zich niet goed in z’n vel voelt, dat werd al keer op keer bewezen.”

De wandeling start om vijf voor twaalf ‘s nachts, geen willekeurig uitgekozen tijdstip uiteraard. Momenteel zijn de twee collega’s elkaars enige gezelschap, maar ze hopen met hun oproep andere mensen te inspireren om ook mee te stappen. De reacties die ze uit eigen omgeving krijgen zijn alvast positief. “Door onze partij is niemand echt verrast, maar het valt op hoeveel mensen, zowel binnen als buiten de politiek, ons willen ondersteunen. Het leeft, dat is duidelijk, zeker bij wie er zelf al mee te maken kreeg“, besluit David. (PS)