Pittem stapt niet mee in fusieplannen met Tielt en Meulebeke: “De beslissing zat er al een tijdje aan te komen”

Gisteren maakten het schepencollege en burgemeester Denis Fraeyman bekend dat Pittem niet meestapt in de fusieplannen met Tielt en Meulebeke. Wij hadden een gesprek met burgemeester Fraeyman, waaruit bleek dat de beslissing zeker niet uit de lucht is komen vallen.

“Het spreekt voor zich dat we een dergelijke beslissing niet van vandaag op morgen genomen hebben, maar dat hier heel wat denkwerk aan vooraf gegaan is”, vertelt burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Uiteraard speelt het feit dat de beslissing op relatief korte termijn moest genomen worden mee, maar dat was zeker geen bepalende factor. Tenslotte was er nu enkel een princiepsovereenkomst nodig en moest een definitieve beslissing maar eind dit jaar genomen worden. Een dergelijke beslissing vreet echter aan onze hele groep, dus hebben we besloten nu reeds de knoop door te hakken. Ik moet ook toegeven dat, van zodra wij de cijfers van de analyse binnen kregen, er nagenoeg meteen bij iedereen de neiging opkwam om het niet te doen, een idee dat de voorbije dagen alleen maar sterker werd. De voorbije weken deden de berichten in de media en de sociale media het omgekeerde vermoeden en ik moet toegeven dat het lezen van al die berichten, terwijl de beslissing om het niet te doen groeide, ons vaak wel deed glimlachen.”

Diverse aspecten

“Bij het nemen van een dergelijke beslissing spelen heel wat aspecten mee. Zo is er allereerst het financiële aspect. De bonus van de overheid zou uiteraard welkom geweest zijn, maar we zijn een financieel gezonde gemeente en met het spreiden van bepaalde investeringen en het bewaken van de kosten – voor wat vooral energie betreft -, zal er in de toekomst nog heel wat mogelijk zijn. Er is ook het strategisch aspect, een vlak waarop we positief uit de bestuurskrachtanalyse kwamen. We hebben binnen het bestuur nog de drive om veel te realiseren en, mede doordat de voorbije tijd een aantal nieuwe krachten de groep vervoegd hebben, is ons personeel ook zeer gemotiveerd”, zegt burgemeester Fraeyman.

“We werken al jaren constructief samen met de beleidsvoerders in de andere gemeenten en zullen dat in de toekomst nog blijven doen”

“Ik zal niet ontkennen dat ook het politiek aspect meegespeeld heeft. We werken al jaren constructief samen met de beleidsvoerders in de andere gemeenten en zullen dat in de toekomst nog blijven doen. Tenslotte is er ook het emotionele aspect, wat zeker ook een grote rol gespeeld heeft. Uit de gesprekken met de bewoners tijdens activiteiten zoals de Lentedrink merkten we dat de eigenheid van onze gemeente voor de mensen belangrijk was en tijdens de infovergadering vorige week werd dit nog eens bevestigd. Dat heeft ons nog gesterkt in het nemen van deze beslissing.”

Gemotiveerde bestuursploeg

“We zijn ons er terdege van bewust dat ons nog heel wat uitdagingen te wachten staan, maar we hebben een jonge, gemotiveerde bestuursploeg, waarmee we met optimisme de toekomst tegemoet kunnen zien. De kiezer heeft ons verkozen om ons niet weg te steken en we zijn dan ook van plan onze beloftes na te komen, onze verantwoordelijkheid te nemen en onze nek uit te steken. Ik wil ook benadrukken dat dit geen persoonlijke beslissing van mij is, maar dat deze met de hele ploeg genomen is en dat onze hele fractie altijd nauw bij de besprekingen betrokken is geweest. Met projecten zoals de nieuwe sporthal, de renovatie van de Plaatsmolen, het mobiliteitsplan en de herinrichting van de Markt wachten ons nog grote uitdagingen, maar met de steun van onze hele ploeg en de burgers zullen we er zeker komen. Toen ik onze beslissing meedeelde aan mijn collega’s van Tielt en Meulebeke was dit ook voor hen een verrassing en waren zij uiteraard teleurgesteld. Ik ben er echter van overtuigd dat we in de toekomst nog vaak zullen samenwerken en deze beslissing sluit samenwerking op een breder niveau absoluut niet uit.”