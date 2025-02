Pieter-Jan Delbeke (41) is nieuw in het Lendeleedse schepencollege: “Ik ga de uitdaging met veel enthousiasme aan”

De meerderheid van CD&V Lendelede 2030 kan ook de komende zes jaar haar werk voortzetten. Dit keer krijgt ze de hulp van één nieuwkomer in het schepencollege: Pieter-Jan Delbeke. Hij ontfermt zich over de bevoegdheden landbouw, openbare werken, sport en recreatie, dierenwelzijn, verkeer en mobiliteit.

De christendemocraten behielden hun absolute meerderheid in de Baekelandtgemeente, wat betekent dat burgemeester Carine Dewaele de sjerp nog zes jaar langer mag dragen. Tijdens de kiescampagne koos voormalig schepen Bernard Fonteyne ervoor om over te stappen naar oppositiepartij N-VA+Trots. Bij CD&V Lendelede 2030 stond het dus vast dat er sowieso een nieuwe schepen het college zou versterken. Die eer is weggelegd voor Pieter-Jan, die op 13 oktober 575 voorkeurstemmen kreeg.

“Ik ben een nieuwkomer in de lokale politiek, maar volg het al een eindje van op afstand”, vertelt hij. “Mijn ouders Paul Delbeke en Marie-Jeanne Hanssens waren ook al sociaal geëngageerd. Ik had al ruimere tijd een gezonde interesse in de politiek. De vraag om deel te nemen aan de verkiezingen werd me in het verleden al een paar keer gesteld, maar ik heb altijd de boot afgehouden. Ik wilde eerst wat stabiliteit binnen mijn gezin en op het werk en die is er nu. Vorig jaar vond ik wel de tijd rijp. Ik ben uiteraard tevreden met de uitkomst van de verkiezingen, al is het wel onverwacht dat ik schepen ben geworden. Al ga ik de uitdaging uiteraard met veel enthousiasme aan.”

Landbouw

Pieter-Jan krijgt onder andere de bevoegdheid landbouw en die is hem op het lijf geschreven. “Ik ben in het dagelijks leven consulent Klimaat & Technologie bij de Boerenbond, waarbij ik vooral projectmatig werk. Ik werk al een eindje rond de stikstofproblematiek en bekijk mee welke innovaties we kunnen aanwenden om bijvoorbeeld ammoniak te reduceren. Ik werk daarbij nauw samen met onderzoekscentra, zoals Inagro in Rumbeke. Ik werk een tot twee dagen per week in Leuven, voor het overige ben ik hier in de streek actief. Jolien werkt bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Hulste. Samen runnen we in bijberoep ook een landbouwbedrijf. We telen voornamelijk aardappelen, spinazie en suikerbiet. Ik ken de sector dus heel goed, wat alleen maar een voordeel voor mijn bevoegdheid kan zijn. Ook over de cohesie tussen landbouw en natuur zal ik mee waken”, vervolgt Pieter-Jan.

Het zit in de familie

De politieke appel blijkt overigens niet ver van de boom gevallen te zijn. “Voormalig burgemeester René Vandemaele was de grootoom van mijn moeder en voormalig schepen Aimé Hanssens was de nonkel van mijn moeder”, vertelt Pieter-Jan.

“Maar dat is al even geleden, van toen de partij nog CVP heette. In de praktijk neem ik dezelfde bevoegdheden op mij die mijn voorganger had. Er zijn intern geen verschuivingen geweest. Ze passen eigenlijk allemaal wel bij wie ik ben en mijn interesses. Op het vlak van openbare werken komen er alvast enkele uitdagingen op ons af, zoals de rioleringswerken aan de Meensesteenweg, die deels op ons grondgebied en deels op dat van Izegem zullen liggen. Op sportief vlak rijpen er alvast plannen om wat van de infrastructuur aan te pakken. Zo gaan we de omranding van de visvijver vernieuwen en focussen we ons op het plaatsen van duurzamere ledverlichting in de sporthal. Voorts gaan we nog een oefening doen om te kijken wat we waar kunnen optimaliseren, onder andere op het vlak van energiezuinigheid. Tijdens de eerste helft van 2025 volgt dan de meerjarenplanning en gaan we meer zicht hebben op wat we nog allemaal gaan aanpakken.”

Inwerken

Pieter-Jan Delbeke zal naar eigen zeggen niet meer of minder van thuis weg zijn dan anders. “Ik heb nu in samenspraak met mijn werkgever een tot twee dagen per week politiek verlof zonder wedde opgenomen, zodat ik me goed kan inwerken als schepen. Ik ga me engageren om het gevoerde beleid voort te zetten en ben blij dat ik dat mag doen met een ploeg die een goede mix heeft van ervaring en jong talent”, besluit hij gedreven.





Pieter-Jan Delbeke

Privé: Pieter-Jan woont met zijn vrouw Jolien Callewaert en kinderen Jerome (8), Odette (7) en Giselle (5) in de Kortrijksestraat.

Studies/loopbaan: Pieter-Jan volgde een opleiding industrieel ingenieur. Beroepshalve is hij al 14 jaar verbonden aan de Boerenbond, de laatste twee jaar is hij consulent Klimaat & Technologie.

Vrije tijd: Als er wat vrije tijd is gaat Pieter-Jan graag sporten, van fietsen tot padel spelen. Hij is ook actief binnen de Landelijke Gilden en Cera.

