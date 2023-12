Piet Delrue wordt lijsttrekker voor Lokaal Liberaal in Roeselare, partij wil aantal zetels verdubbelen

Twee maanden na de aankondiging van de lijstnaam Lokaal Liberaal hebben de Roeselaarse liberalen hun lijsttrekker aangeduid voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Het afdelingsbestuur koos unaniem voor Schepen Piet Delrue. “Piet is gepokt en gemazeld in de Roeselaarse politiek. Eerst binnen onze afdeling, daarna als gemeenteraadsvoorzitter en sinds enkele maanden als schepen. Zijn ervaring is belangrijk voor ons en vormt de basis voor een sterke lijst”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Liselot De Decker.

De lijsttrekker is ambitieus en stelt een verdubbeling van het aantal zetels voorop (van 2 naar 4). “Vier zetels voor Lokaal Liberaal is ons doel. We voerden heel wat punten van ons verkiezingsprogramma uit en we zitten opnieuw vol goeie ideeën voor een volgende periode”, stelt Piet.

Bij de realisaties noemt men de afschaffing van enkele belastingen zoals de terrasbelasting voor de horeca, deze op de brandstofslangen, de belasting op riolen en voetpaden. Daarnaast ook de maximale kansen voor Roeselaarse ondernemers om aan de stad te leveren, de promotie die onze stad met succes voert, de burgerbegrotingen, de actie ‘ken je wijkagent’, de oprichting van de kwaliteitskamer voor grote bouwprojecten, de veiligere schoolomgevingen, de elektrische pendelbus bij grote evenementen, de uitgebreide werking van 1788, de bootjes en beleving in het stadspark, de investeringen in zonnepanelen op eigen stadsgebouwen, de verdere aanleg van kunstgrasvelden voor onze sportclubs, enzovoort.

“We maken werk van een stevige kandidatenlijst. De verkiezingen naderen snel, we gaan de wijken en straten in, spreken met de Roeselarenaars, de verenigingen, de ondernemers. Ambitieuze mensen die zich volop willen inzetten voor onze stad geven we graag een kans.”