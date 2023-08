Piet Delrue start op 1 september als schepen in Roeselare: “Het verschil maken voor de mensen”

Piet Delrue volgt vanaf vrijdag 1 september José Debels op als schepen. De afgelopen jaren deed hij al ervaring op als voorzitter van de gemeenteraad. Met nog een jaar tot de verkiezingen belooft het een intensief jaar te worden, maar dat schrikt Piet niet af.

Piet Delrue (51) is getrouwd met Leen Lamsens, met Louise, Oskar en Jeanne hebben ze drie kinderen. Het gezin woont in de Dalstraat. Hij vervangt José Debels als schepen na de afgelopen jaren actief geweest te zijn als gemeenteraadsvoorzitter. Sinds vijftien jaar woont hij in de Rodenbachstad.

Op zich is het niet verwonderlijk dat Piet een politieke carrière uitbouwt. “Zowel mijn vader als grootvader waren in Wevelgem actief als gemeenteraadslid. Mijn schoonvader, Erik Lamsens, was dan weer schepen in Roeselare”, begint Piet te vertellen. In 2011 stapte hij in de politiek. “Er zijn twee dingen die ik absoluut wou doen in mijn leven. Dat was in de politiek gaan en mijn eigen bedrijfje oprichten. Ik heb het alletwee in dat jaar gedaan en ik ben nog altijd content van die stap. Ik ben ook van plan om mijn taak als schepen te combineren met mijn bedrijven. Ik werk zonder personeel en heb de vrijheid om mijn agenda zodanig te plannen dat de combinatie mogelijk is. Bovendien laat het me toe om voeling te blijven houden met de bedrijfswereld en dat is altijd meegenomen.”

Zelf iets doen

In 2012 nam hij voor het eerst aan de verkiezingen, een jaar later werd hij voorzitter van de afdeling, later regiovoorzitter en nu is hij voorzitter van Open VLD West-Vlaanderen. In 2018 trok hij als lijsttrekker van de liberalen naar de verkiezingen. De partij haalde twee zitjes en kon aansluiten bij de meerderheid. Piet nam daarbij de eerste jaren de voorzittershamer voor zijn rekening, een taak die zijn partijgenoot Liselot De Decker nog zal overnemen. Dat hij nu schepen wordt, is een ambitie die al een hele tijd leeft. “Ik ben in de politiek gegaan om zelf iets te kunnen doen voor de mensen en dat kun je het best vanuit de meerderheid en als schepen.”

Over een goed jaar, in oktober 2024, staan de volgende gemeenteraadsverkiezingen al op het programma. “Het wordt een intensief, maar boeiend jaar. Ik ben nu aan dit engagement begonnen en hoop het alvast in de volgende bestuursperiode verder te mogen zetten.”

De belangrijkste bevoegdheid wordt wellicht sport en sportinfrastructuur. “Ik ben zelf een fietser, zo heb ik enkele maanden geleden nog van Londen naar parijs gefietst. Met een bende van vier trekken we er zo regelmatig op uit. Maar ik heb eigenlijk een ruime interesse voor sport. Het is ook heel divers, zeker hier in Roeselare. Van denksport met schaken tot katapultschieten of natuurlijk de Knack. We hebben een veelheid aan clubs, elk met hun eigen identiteit, werking, jeugd, vrijwilligers, enz. en dat vind ik machtig. Ik hoop het vrijwilligersbeleid, ook een van mijn bevoegdheden, verder te kunnen uitbouwen. Dat is erg belangrijk voor het voortbestaan van een vereniging. Zelf zit ik in het bestuur van de stadsharmonie en heb ik enkele jaren geleden de debatclub ‘NINK’ opgericht. Daarbij aansluitend is er ook Koers, destijds mee opgericht door mijn schoonvader, dus die cirkel is alvast rond. Het is het enige museum in Europa dat collectievormend is en dat maakt ons uniek”

Profiel opstellen

Ook 1788 wordt een bevoegdheid, die taak zat tot voor kort bij collega Matthijs Samyn. “Wij hebben destijds het voorstel gedaan voor de oprichting van dergelijk nummer. Ondertussen zijn we vijf jaar verder en tellen we 12.000 oproepen per jaar. Het is de bedoeling om de werkign nog meer te gaan optimaliseren.”

“Wat de wijken betreft willen we een nog beter profiel gaan opstellen van de verschillende wijken, zodat we op maat kunnen werken. Eind november brengen we ook alle wijkcomités samen om ideeën uit te wisselen. Leren van elkaar als het ware.” Verder wordt Piet ook bevoegd voor sociale economie en voor feestelijkheden én evenementen. In die optiek wordt hij automatisch ook voorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité. “Ik ben wel fan van carnaval en zeker van schlagers, dus matcht wel.”

José Debels stond bekend als een volksmens, die iedereen bij naam kent. “Dat is iets dat ik bewonder bij José”, aldus Piet. “Hij is een vat vol kennis, maar ook kennissen. Dat is iets dat ik wil meepakken. Door de mensen te spreken, weet je wat er leeft. Zoiets komt niet direct, maar bouw je op.” De overgang is al een hele tijd aan de gang. “José heeft me al heel wat info gegeven en ondertussen ben ik ook al vertrouwd met de diensten, waar al jaren mooi werk wordt verricht. We gaan op die ingeslagen weg verder!”