Piet Delrue legt eed af als nieuwe schepen in plaats van José Debels in Roeselare

Piet Delrue (Open VLD) heeft in de gemeenteraad van maandagavond de eed afgelegd als schepen.

Hij neemt het ambt op per 1 september 2023. Piet Delrue vervangt José Debels die dus voor zijn laatste twee maanden als schepen staat. Tot en met vanavond was hij aan de slag als voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij de raad in goede banen leidde. Liselot De Decker zal de taken van Piet overnemen tot het einde van de bestuursperiode.