Philip Bolle volgt afscheidnemende Gunter Pertry op als voorzitter van Vooruit Ieper

De leden van Vooruit mochten tijdens een algemene vergadering een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en bestuur kiezen. Als voorzitter neemt gemeenteraadslid Philip Bolle het stokje over van Gunter Pertry, die samen met Evelyn Bouchaert en Viviane Deconinck afscheid neemt van het bestuur.

De algemene ledenvergadering van Vooruit Ieper vond plaats op dinsdag 25 februari. Daarbij werd Philip Bolle verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Gunter Pertry, die de afgelopen twee jaar voorzitter. Cedric Decnock is dan weer de nieuwe ondervoorzitter, terwijl Nathalie Vandamme de taak van secretaris op zich zal nemen. Daarnaast bestaat het nieuwe dagelijks bestuur nog uit Kjell Declercq (penningmeester) en Valentijn Despeghel (fractieleider gemeenteraad).

Afdelingsbestuur

De leden verkozen ook een nieuw afdelingsbestuur. Naast de vijf leden van het dagelijkse bestuur bestaat die nog uit 23 andere mensen, namelijk Reddy Beernaert, Elvera Bibuljica, Jeroen Bossaert, Chantal Catry, Gregory Demeyere, Eric Derdaele, Joke Despeghel, Marianne Deygers, Xania Debal, Ahmad Ghabash, Ives Goudeseune, Shafiq Hassanzada, Kim Louwyck, Steve Meseure, Fabienne Notredame, Lien Phlypo, Edita Smailovic, Wim Vandamme, Conny Vanhaste, Eric Vanhee, Gwendolina Verfaillie, Andy Verkruysse en Harne Verstraete.

Afscheidnemende bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering werden ook enkele afscheidnemende bestuursleden bedankt en gevierd. “Evelyn Bouchaert zetelde twaalf jaar in de Ieperse Gemeenteraad voor Vooruit, waarvan de laatste zes jaar als fractieleider”, zegt secretaris Nathalie Vandamme. “Viviane Deconinck zetelde 24 jaar in de Ieperse gemeenteraad en was meer dan 40 jaar bestuurslid van Ieperse afdeling van Vooruit. Gunter Pertry was dan weer was twaalf jaar actief in de Ieperse gemeenteraad voor onze partij, van 1988 tot 2000, maar zijn politieke loopbaan werd vooral gekleurd in de provincie. Gunter was maar liefst 31 jaar provincieraadslid, waarvan ook 12 jaar als gedeputeerde.” (TOGH)