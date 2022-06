Petitie voor volksraadpleging en ludieke manifestatie tegen fusieplannen

Eind april daverde Ruiselede op zijn grondvesten door de opstart van het fusietraject. Veel inwoners zijn verbolgen en verontwaardigd dat Ruiselede met Wingene wil samensmelten, zeker ook omdat de stem van het volk niet gehoord werd.

Een donderslag bij heldere hemel, die bewuste maandagavond. Politieke fractie Respect lanceerde al een bevraging via een huis aan huis geleverd document, in te vullen en af te geven. Nu is er een actie, een petitie vanuit de bevolking, niet politiek gebonden of geassocieerd. Twee mannen uit Kruiskerke organiseren een petitie met als streefdoel 20% van de bevolking, zijnde 1.050 geldige handtekeningen te verzamelen. Het gaat niet om de fusie op zich, wel over het gebrek aan inspraak, over het negeren van de bevolking en haar wensen. Ultieme bedoeling is een volksraadpleging af te dwingen.

“Het was zowat half mei, toen hier ter gelegenheid van de viering van 75 jaar Kruiskerke, de bruisende ideeën werden geopperd. Toen al vingen we heel wat ongenoegen op. We hebben eerst via de gemeentelijke administratie de noodzakelijke formulieren en de geijkte legale procedure opgesnord. Die fase is een feit. Nu zijn we al twee weken op pad, twee avonden per week gaan we huis aan huis. We zeggen meteen tegen de mensen: u hoeft niets te betalen. U hoeft niets te doen. Bent u tevreden met de manier waarop de fusieplannen met Wingene tot stand kwamen en ons in het strot geramd werden? We stonden voor een voldongen feit. Zint u dat? Ben je van mening dat de bevolking moest gehoord worden? Ik viel van mijn stoel toen ik via Radio 2 het nieuws vernam. En U? Wij zijn gene politieke fractie of in associatie met gene of welke ook partij . We doen de petitie voor de medeburgers, die massaal misnoegd zijn”, klinkt het bij het tweetal.

“Als de het vereiste quorum aan stemmen wordt gehaald, moet er wettelijk een volksraadpleging komen, moet men rekening houden met de wens van jan publiek, de burgers die het vertrouwen gaven aan de verkozenen. Nu is het maar redelijk en de logica zelve dat de politici respect opbrengen voor de bevolking; Momenteel zijn ruim 200 petities genoteerd. De mensen krijgen heen formulier ter invulling. Zijn ze misnoegd en willen ze meer inspraak, dan zetten ze hun handtekening naast naam, adres en geboortedatum. Meer niet! We zoeken nog vrijwilligers om ons te helpen bij de rondgang, straks in Ruiselede en Doomkerke. Zelfs manifest RKD-gezinden, even ontgoocheld, tekenden het document. Slechts 2 op 100, die weigerden, wegens verbondenheid met de gemeente of het bestuur. We zijn van plan en hopen vurig de eerste fase af te ronden tegen 1 augustus. In het najaar volgt een princiepsbeslissing vanuit de overheid. Nu al hebben we datum 28 augustus geprikt voor een ludieke manifestatie, waarvan de nodige aanvragen in behandeling zijn.”

Marc heeft jaren ervaring bij stoetenbouw in Ursel, de Pierlalastoet daar. De initiatiefnemers zijn vastberaden. “ Het wordt een stoet in het zwart, een rouwstoet, een manifestatie, met alles erop en eraan en een traject in Ruiselede-centrum. De technische details werken we later uit, we brainstormen voor een gezellige, ludieke bedoening. Details over fase 2 zitten nog wat in de pijlijn. Eerst onze volle concentratie en inzet voor de petitie voor de wettelijk noodzakelijke 1.050 handtekeningen of 20%.. Dat is de norm voor een legale afwerking, voor een gevolg, de gewenste volksraadpleging”, aldus Marc en Stijn.