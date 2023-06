Peter Degand bereidt PVDA Ieper voor op gemeenteraadsverkiezingen: “We zijn een partij in opbouw”

Na omzwervingen in Kortrijk en Menen verhuisde Peter Degand (48) een drietal jaar geleden naar Ieper om dichter bij zijn werk in Psychiatrische Ziekenhuis Heilig Hart. Meteen neemt hij de rol van verantwoordelijke voor PVDA op, de partij waar hij sinds 2001 bij aangesloten is. “Wij zijn weer een partij in opbouw, maar het verloopt wat trager dan bijvoorbeeld in Kortrijk.”

Peter Degand (48) is sinds 1999 verpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. Niet veel later groeide ook zijn interesse in politiek. “Ik leerde de PVDA kennen via hun internationale thema’s. Nadat ik afstudeerde, hebben we in Kortrijk een actiegroep opgericht van verpleegkundigen die vrijwilligerswerk wilden doen in het buitenland. Zo begon ik me vragen te stellen. Ik volgde lezingen en vormingen, geraakte geïnteresseerd, ontdekte het Marxisme… Het was in die periode dat ik ook Geneeskunde voor het Volk leerde kennen. En ik dacht: tiens, dat is wel iets voor mij.”

Kortrijk en Menen

Ondertussen heeft hij al enige politieke ervaring. “In 2012 was ik in Kortrijk lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens verhuisde ik naar Menen, waar ik dan in 2018 lijsttrekker was. Een drietal jaar geleden verhuisde ik naar Ieper omdat ik dichter bij mijn werk wilde wonen. Maar ik ken Ieper goed. Ik ben jarenlang vrijwilliger geweest van de Vredesloop, organiseerde een vredesmotortocht met Bart Vermeulen, ik ken hier wel veel mensen, collega’s die vrienden geworden zijn… Daarnaast heb ik ook interesse voor de vredesgedachte en het In Flanders Fields Museum. Ik heb hier altijd graag rondgewandeld en stootte zo op een huisje in de Vaubanstraat.”

Bijeenkomsten

In Ieper zet hij zijn politiek engagement gewoon verder, al wil hij niet de nieuwe voorzitter van PVDA genoemd worden. “Voorzitter is een groot woord. Ik ben medeverantwoordelijk voor PVDA Ieper. We hebben een basisgroep waarmee we maandelijks samenkomen. Daar komen regelmatig nieuwe leden bij. We hebben ook leden-sympathisanten die de partij steunen. Wij zijn dus weer een partij in opbouw. Het verloopt wat trager dan bijvoorbeeld in Kortrijk. Daar is er ook een secretariaat en iedere week een activiteit. We zijn wel al gegroeid in de regio en ondertussen zitten we goed verspreid in heel de provincie.”

Peter steekt ook veel tijd in de organisatie van Manifiesta, het feest van de solidariteit dat plaatsvindt op 9 en 10 september in Oostende. “Het festival combineert muziek, ontmoeting en debat. Ook lokale verenigingen krijgen bij ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld workshops te geven, kunst tentoon te stellen of jongeren samen te brengen. Mijn ontspanning is ook naar festivals gaan. Niet alleen om te flyeren voor Manifiesta, maar ook vooral om te kijken wat er allemaal leeft in de muziekwereld. Ik ben vrijwilliger op Werchter en Festival Dranouter, waar ik vorig jaar ook was met Te Gek, de anti-stigmacampagne rond geestelijke gezondheidszorg.”

Nationale thema’s

“Inhoudelijk zijn we vooral bezig met nationale thema’s, zoals de energiewet. Met een petitie willen we ervoor zorgen dat de energieprijzen geblokkeerd worden. Voor ons is het collectieve belangrijk, zorgen dat je met de groep vooruitgaat. Aan mensen die interesse hebben, willen we duidelijk maken dat door samen dingen te doen en druk te zetten politieke veranderingen gebeuren. Zo ga ik op 13 juni als vakbondslid mee betogen voor meer investeringen in de gezondheidszorg.”

PVDA krijgt vaak kritiek dat het een extremistische linkse partij is. “Wat is extremisme? Zo extreem zijn wij niet in ons denken. We dwepen niet met systemen of bepaalde landen die wel communistisch zouden zijn. We willen wel standvastig zijn in onze standpunten. En we gaan er dan ook voor zodat het verworven geraakt op de een of andere manier. We weten dat we het niet zullen verwerven doordat den Raoul (Hedebouw, red.) of den Gaby (Colebunders, red.) er iets over zegt in het parlement. De beweging errond is wel belangrijk. En daar zijn we misschien meer militant in dan andere partijen die veel minder op hun basis een beroep doen, tenzij als het verkiezingen zijn of als er eens een algemene ledenvergadering is. Wij willen veel meer onze leden op straat krijgen.”

Stefaan Degand

Nog een weetje: Peter is de broer van de bekende acteur Stefaan Degand. “De mensen weten dat, maar Stefaan is niet bezig met politiek. Nu is hij bezig met zijn opera. Stefaan weet waarmee ik bezig ben, maar hij is daarmee niet bezig. We zijn familiaal soms samen. Ik probeer naar zijn voorstellingen te gaan, maar ik heb een druk leven en Stefaan heeft ook een drukke agenda. De weinige tijd die we samen hebben is wel altijd leuk.”