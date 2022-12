Pervijze krijgt nieuw OC Ten Bercle: “Gevels geïnspireerd op oude klooster”

In de schaduw van de kerk in Pervijze verrijst binnenkort een nieuw ontmoetingscentrum. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning werkte urbain architectencollectief het aanbestedingsdossier uit, dat momenteel ter goedkeuring voorligt op de tafel van de gemeenteraad. De volgende stap is het zoeken naar een aannemer die het ontmoetingscentrum zal bouwen.

Het stadsbestuur gaf urbain architectencollectief de opdracht tot het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum op de huidige locatie van het OC in Pervijze. Het nieuwe gebouw zal een belangrijke spil worden in het gemeenschapsleven van Pervijze, met onder meer de huisvesting van de bibliotheek, het jeugdhuis en de speelpleinwerking.

Compacte nieuwbouw

“Door de slechte bouwkundige staat van het bestaande OC en een interne structuur die moeilijk omgevormd kan worden tot een hedendaags ontmoetingscentrum kozen we voor een nieuwbouw, na afbraak met recuperatie van materialen”, zegt schepen voor gebouwen en patrimonium Marc De Keyrel. “Het architectenbureau koos voor een compact gebouw dat aan het kerkplein geplaatst wordt. Achteraan blijft daardoor heel wat ruimte vrij voor een groene speelzone.

Deze ruimte wordt beschouwd als een ‘grote huiskamer’ en wordt een centrale ontmoetingsplek in het dorp. © Stad Diksmuide

In het gebouw zijn een grote en kleine polyvalente ruimte voorzien, die samen of afzonderlijk kunnen functioneren. “De grote zaal zal multi-inzetbaar zijn voor heel wat dorpsactiviteiten en zal tegelijkertijd gebruikt kunnen worden door de lagere school als turnzaal of binnenspeelplaats.”

In de kleine polyvalente ruimte wordt de bibliotheek ondergebracht. Rekken en kasten zijn verrolbaar waardoor de ruimte-inname beperkt is, wat toelaat om deze ruimte ook voor andere activiteiten in te zetten. “De ruimte wordt beschouwd als een ‘grote huiskamer’ en wordt een centrale ontmoetingsplek in het dorp. Ook het dorpspunt, een samenwerking tussen het stadsbestuur en de Lovie, zal in de huiskamer onderdak vinden en helpen zorgen voor de verdere invulling van de ruimte.”

Gerecupereerde bakstenen

“De huiskamer is naast bibliotheek ook een foyer voor de grote zaal, een tentoonstellingsruimte, een ruimte voor kookworkshops, een cafetaria … Een trap in de huiskamer leidt gebruikers naar de eerste verdieping met een vergaderzaal en jeugdhuis n’Obus. Het nieuwe gebouw heeft een verrassend grondplan, met geknikte gevels die geïnspireerd zijn op het oude klooster. Hierdoor ontstaat een boeiende ruimte, met doorzichten van huiskamer naar zaal, vanop de verdieping in de grote zaal, op de omgeving en de kerktoren, … Het gebouw krijgt een imposant dak met grote overkragende luifels. De gevels van het gebouw worden opgetrokken in metselwerk, met gerecupereerde bakstenen van het afgebroken kloostergebouw”, aldus nog de schepen.