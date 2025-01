Pech blijft burgemeester Kurt Windels van Ingelmunster achtervolgen: wie heeft zijn burgemeesterssjerp gezien?

Januari 2025 zal burgemeester Kurt Windels uit Ingelmunster niet vlug vergeten. Nadat hij op donderdagavond 9 januari een val met zijn fiets maakte op de Centrumbrug is hij nu ook zijn burgemeesterssjerp kwijt.

Na zijn pijnlijke val werd de burgemeester vorige week getroffen door griep. Op woensdag en donderdag kon hij niets doen. Op vrijdag was hij al al wat beter. In het weekend daarop hield hij het nog even rustig, maar had hij plots andere kopzorgen. Net na de receptie van de Junior Journalist-schrijfwedstrijd vroeg hij ons of we zijn burgemeesterssjerp hadden gezien. Op de receptie daagde hij op zonder sjerp.

“Ik ben mijn sjerp kwijt, net als mijn portefeuille”, vertelde hij. Op dinsdagavond informeerden we of hij zijn burgemeesterssjerp al terug had. “Helaas niet. Mijn portefeuille wel, maar mijn burgemeesterssjerp blijft spoorloos.”

Wie de burgemeesterssjerp gezien heeft, mag het ons altijd laten weten op redactie@kw.be. Anders zal er voor de burgervader niets anders op zitten dan een ander exemplaar te bestellen.