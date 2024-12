Pauline Van Marcke (25) is jongste burgemeester: “Ik heb gezonde drang om mezelf te bewijzen”

Het meest opvallende nieuws in Anzegem is dat op donderdag 5 december 2024 Pauline Van Marcke (Samenéén) de eed aflegde als jongste burgemeester van Vlaanderen en als eerste vrouwelijke burgemeester van Anzegem. “Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen”, klonken haar eerste woorden in een tot de nok gevulde theaterzaal.

“Beste aanwezigen, dit is ze, Pauline Van Marcke, onze nieuwe burgemeester van Anzegem!”, liet de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Inzet) weergalmen. Van Marcke zette aftredend burgemeester Gino Devogelaere even in de spotlights, waarna ze benadrukte dat ze als ploeg constructief wil samenwerken. Over partijgrenzen en grenzen van meerderheid en oppositie heen. Met een frisse blik en een vastberaden beleid!”, benadrukte ze gedreven.

Onaangeroerde lade

Momenteel werkt de kersverse burgemeester op twee locaties: in de voormiddag in het Gemeentepunt, in de namiddag in het gemeentehuis. “Het helpt mij om een goed overzicht te bewaren en voeling te hebben met verschillende aspecten van het beleid en de werking van de diensten.” De ruimte op de Vierschaar heeft jarenlang dienst gedaan als de plek waar heel wat burgemeesters hun rol met toewijding vervulden. “Een ruimte met een verhaal waarbij de charme in de details zit”, vervolgt Van Marcke. “De lichtgele vloer en muren, de schilderijen en het bijna antieke meubilair. Die uitstraling geeft de ruimte karakter.”

Ook haar vader, Claude Van Marcke, zetelde een aantal jaar in dit bureau, om precies te zijn van 1 januari 2013 tot en met half september 2017 toen hij totaal onverwacht niet meer ontwaakte na een routineoperatie.

Huidig schepen Gino Devogelaere (Samenéén) toonde de laatste week van zijn burgemeesterschap met veel respect een lade in het bureau. “Deze schuif is nog in exact dezelfde staat als toen Claude hem zeven jaar geleden achterliet”, zegt Devogelaere. “Ik raakte zijn persoonlijke zaken niet aan, met geen vinger.” Er zitten enkele brievenopeners, paperclips en wat klein bureaumateriaal in. Burgemeester Van Marcke wil in de eerste plaats het karakter van het bureau behouden, met een eigen accent. “Een laagje verf kan al veel doen en binnenkort duik ik het gemeentelijk archief in voor enkele andere kunstwerken. Het gevoel in een ruimte is essentieel: het moet een uitnodigende plek zijn waar mensen hun verhaal kunnen delen.”

Achter het bureau hangt een oude kaart van Anzegem, met straatnamen geschreven in Oudnederlands. “Dit is al jarenlang een vast onderdeel van de ruimte en draagt een uniek stukje geschiedenis en karakter in zich”, vertelt ze.

Stageperiode

“Een symbool van onze gemeente en haar verleden. Dat moet blijven. Politiek is een boeiende wereld en dat hebben de afgelopen weken nogmaals bewezen. Het was al een intense onderdompeling in mijn nieuwe rol, maar ik hou van grote uitdagingen. Ik heb een gezonde drang om mezelf te bewijzen; dus laat me zeker niet afschrikken. Er zijn inderdaad veel eerstes nu: eerste schepencollege leiden, eerste politiecollege, brandweercollege. Sommige zaken nog onbekend, maar gaandeweg zal ik alles snel leren kennen. De komende maanden volgt een aantal opleidingen omtrent mijn nieuwe bevoegdheden: veiligheid, ruimtelijke ordening en jeugd.” In de meeste beroepen is er een stageperiode voorzien. Bij artsen, advocaten zelfs een aantal jaar. Heeft een burgemeester dat niet nodig? “Vanuit Vlaanderen wordt er een vrijblijvende burgemeestersopleiding georganiseerd. Gezien de snel veranderende wetgeving en de complexe verantwoordelijkheden, mag er nog meer aandacht gaan naar een gestructureerde inwerkperiode”, aldus Van Marcke. “Degelijke steun vind ik bij onze ambtenaren die mij steeds bijstaan met hun kennis en expertise. Gelukkig kan ik ook bij andere collega’s terecht. Het grote vertrouwen dat ik krijg, geeft mij nog meer drive om het goed te doen. Anzegem kan de komende zes jaar op mijn volle engagement rekenen!”, besluit ze met een grote glimlach.