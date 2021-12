Paul Lambrecht geeft schepenfakkel door

Tijdens de gemeenteraad maandagavond in Pittem gaf schepen Paul Lambrecht (70) zijn sjerp door aan Stijn Vandenhende (32). Lambrecht was liefst 33 jaar actief in de Pittemse politiek.

CD&V-schepen Paul Lambrecht (70) gaf tijdens de gemeenteraad op maandag 13 december zijn schepenambt officieel door aan Stijn Vandenhende (32), die al in de gemeenteraad zetelde. Zijn plaats in de gemeenteraad wordt ingenomen door Arne Min Jou. Paul Lambrecht begon zijn politieke carrière in 1989 bij het OCMW en kwam via een korte tussenstop in de gemeenteraad in het jaar 2000 het schepencollege vervoegen. Hij was onder andere bevoegd voor cultuur, toerisme, milieu, natuur en plattelandsbeleid. Allemaal zaken die, zoals hij zelf beweert, nauw aansluiten bij zijn persoonlijke interessewereld. Naast zijn ambt als schepen was hij ook 21 jaar lid van de raad van bestuur van IVIO, waarvan zes jaar als voorzitter en ondervoorzitter. Hij was ook 13 jaar voorzitter van Leader Tielts Plateau en Midden-West-Vlaanderen.

Luisteren

“Ik heb er altijd een punt van gemaakt om te luisteren en tijd te maken voor de mensen”, vertelt hij. “Een luisterend oor kan veel problemen oplossen. Ik heb mijn taak als schepen altijd met hart en ziel gedaan, maar vond dat de tijd om de fakkel door te geven nu gekomen was. Enerzijds wil ik jongere krachten de mogelijkheid geven om zich te bewijzen en anderzijds hebben het opeenvolgende verlies van twee partners en de coronapandemie mij doen beseffen dat het tijd was om mij meer te richten op de eigen interesses.”

“Uiteraard is de overgave aan Stijn niet van vandaag op morgen gebeurd. De voorbije weken en maanden zijn zowel ikzelf als de collega-schepenen hem al aan het begeleiden bij de overname van de dossiers, zodat alles zonder problemen kan verlopen. Ik ben blij dat ik heel wat heb kunnen verwezenlijken binnen de gemeente, maar ben nu klaar om de sjerp door te geven. Ik wil alle collega-schepenen en gemeenteraadsleden bedanken voor de fijne samenwerking.”

Fractieleider

Stijn Vandenhende, die geboren is in 1989 – het jaar dat Paul in de politiek stapte – kwam negen jaar geleden in de politiek als gemeenteraadslid en is momenteel fractieleider voor CD&V. “Ik ben Paul uiteraard dankbaar voor de geboden kans en voor de begeleiding de voorbije maanden. Ik besef ten volle dat het een grote stap is, maar mijn negen jaar in de gemeenteraad en in de algemene vergadering van IVIO bieden mij een voldoende brede basis voor mijn taak als schepen.”

“In samenspraak met de andere schepenen werden de bevoegdheden ook herschikt. Zo werd sport naar mij overgezet. Dat betekent uiteraard dat het zware dossier van de nieuwe sporthal en de sportsite onder mijn bevoegdheid komt, maar ik ben hier zeker niet bang voor. Daarnaast komen middenstand, lokale economie, ICT en milieu en klimaat naar mij. Wat economie betreft kan ik terugvallen op mijn job als accountant en bij milieu en klimaat zullen mijn negen jaar algemene vergadering van IVIO zeker van pas komen. Als geboren en getogen Pittem- en Egemnaar ben ik van plan, in de geest van Paul, een luisterend oor te bieden en mij met volle motivatie in te zetten voor iedereen.” (JG)