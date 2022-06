Paul Callewaert en Dirk Deroo krijgen titel van ereraadslid

Tijdens de gemeenteraad van Kuurne kregen Paul Callewaert en Dirk Deroo elk een eretitel toegewezen voor hun politieke inzet voor de gemeente Kuurne.

Paul Callewaert was gemeenteraadslid voor Groen van 1995 tot 2001. Daarnaast was hij ook aansluitend OCMW-raadslid tot 2008. Dirk Deroo zetelde in de gemeenteraad als raadslid van 1983 tot 1988. Daarnaast was hij ook OCMW-raadslid tussen 2007 en 2012.

De politieke microbe sloop ook in het bloed van zijn zoon Bert Deroo die nu in de gemeenteraad zetelt. Door de toekenning van de titel mogen beide heren zich vanaf heden allebei ereraadslid noemen. (BRU)