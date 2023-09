Patrick Meurice is lijsttrekker voor Vlaams Belang Middelkerke

Vlaams Belang Middelkerke organiseerde onlangs een brunch, met Kamerlid Nathalie Dewulf als gastspreekster. Tijdens deze gelegenheid werd Patrick Meurice voorgesteld als de lijsttrekker voor Vlaams Belang Middelkerke.

In februari 2022, schokte Patrick Meurice nog de Middelkerkse politieke arena door de aankondiging dat hij als voorzitter van N-VA de overstap maakte naar Vlaams Belang. Na zijn toetreding tot Vlaams Belang werd hij meteen benoemd tot afdelingssecretaris, nu wordt Meurice de lijsttrekker van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. “Vlaams Belang Middelkerke streeft ernaar een lijst te presenteren met sterke kandidaten, waarmee we het enige alternatief willen bieden voor LDD en N-VA. Uiteraard vissen we wat in dezelfde vijver, maar als de nationale peilingen zich lokaal doortrekken hebben de inwoners van Middelkerke ook behoefte aan een krachtig Vlaams Belang”, aldus Patrick Meurice.

Binnenkort zal Vlaams Belang Middelkerke ook een uitgebreid lokaal verkiezingsprogramma aan de inwoners voorstellen. Hierbij worden verschillende aandachtspunten benadrukt waarop verder moet worden ingezet. Zo heeft de partij plannen om zich te richten op verbeteringen in het parkeerbeleid, jeugdwerk, mobiliteit in de deelgemeentes, ouderenzorg en dierenwelzijn. Daarnaast willen ze lokale landbouwers ondersteunen, bijvoorbeeld door het stimuleren van individuele kleinschalige windmolens. “Wij staan open voor initiatieven op dit gebied, ongeacht de politieke herkomst.”

Onderhoudsplicht

Vlaams Belang pleit ervoor dat Middelkerke de 29ste gemeente wordt die de onderhoudsplicht van kinderen ten opzichte van hun ouders afschaft. Volgens hen hebben zowel ouders als kinderen al aanzienlijk bijgedragen aan de gemeenschap via belastingen, sociale zekerheid en gemeentebelastingen. “Als Middelkerke zich luxe-projecten zoals een nieuw casino en gemeentehuis kan veroorloven, moet het ook in staat zijn om voor onze ouderen te zorgen.”