Patrick Desmet stapt uit Vlaams Belang: “Jammer dat het nu zo eindigt”

De 66-jarige Patrick Desmet stapt uit de lokale Vlaams Belang-partij en zetelt vanaf heden verder als onafhankelijke in de gemeenteraad. Desmet is niet te spreken over de manier waarop het nieuwe bestuur omgaat met het vorige. Volgens voorzitter Tanguy de Maertelaere is alles correct verlopen.

Dinsdagavond vond de eerste gemeenteraad na het zomerreces plaats. Liberalen Guy Van den Eynde en Maxim Laporte beslisten eind juni om uit de fractie N-VA/Open VLD te stappen. Zij zetelen dus verder als onafhankelijk raadslid. Dat doet ook Patrick Desmet (Vlaams Belang), die na interne meningsverschillen breekt met zijn partij. Desmet startte in 2018 samen met enkele anderen een nieuwe Vlaams Belang-afdeling op, nadat de vorige in 2012 was gestopt. Bij de lokale verkiezingen haalde de partij meteen twee zetels. Maar de laatste tijd vonden er intern enkele problemen plaats. “We hadden met de oprichters het gevoel dat het provinciale partijbestuur niet wilde dat er lokale mensen aan de knoppen zaten”, vertelt Desmet.

‘Manu militari’

“We dachten met onze nieuwe voorzitter Tanguy de Maertelaere een klepper binnengehaald te hebben, maar hij wilde het bestuur net volledig vernieuwen. Op een vergadering viel hijmanu militari binnen met de provinciale voorzitter Stefaan Sintobin en secretaris Sam Weyts. Ze kwamen meedelen dat onze lokale partij werd ontbonden. Ons geld was zelfs al van de rekening gehaald.” Tanguy de Maertelaere, naast Waregems voorzitter ook provinciaal medewerker bij het Vlaams Belang, ontkent dat verhaal. “Afdelingen krijgen regelmatig bezoek van het provinciale bestuur. En Sintobin en Weyts hebben de boodschap goed gecommuniceerd, alleen werd die niet goed onthaald.”

Onafhankelijk

De oude bestuursleden werden ontslagen, Patrick Desmet bleef als fractieleider in de gemeenteraad wel aan boord bij devernieuwde afdeling. “Maar zo hoeft het niet voor mij. Ik heb beslist om op te stappen”, vertelt hij. “Ik ben en blijf een Vlaams Belanger, maar ga verder als onafhankelijk raadslid.” Op nationaal vlak wilden ze dat Desmet zijn zetel afstond aan iemand anders. “Maar ik ben verkozen door het volk, en ik zal mij voor hen blijven inzetten tot het einde van de legislatuur.” Bij de volgende verkiezingen zal Desmet niet meer opkomen. “Vanwege mijn leeftijd”, duidt hij. “Het is jammer dat het zo moet eindigen, ik had mij mijn afscheid bij het Vlaams Belang anders voorgesteld.” Voorzitter de Maertelaere erkent dat Desmet zelf is opgestapt, maar betreurt dat hij verder zetelt als onafhankelijk raadslid.