Pascal Garmyn blijft voorzitter van Vooruit-afdeling Oudenburg

De leden van Vooruit hebben een nieuw bestuur voor de komende twee jaar verkozen. Pascal Garmyn blijft voorzitter en omringt zich met nieuwe en ervaren mensen.

“De campagne naar de verkiezingen van 2024 start vandaag. De lokale verkiezingen in 2024 worden belangrijker dan ooit. Het worden de eerste verkiezingen zonder opkomstplicht. Het is zeer belangrijk voor onze democratie dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen en uiteraard liefst voor Vooruit”, zei Garmyn.

Connor Rousseau

“Met het goede werk van onze schepenen Gino Dumon en Tahira Malik en de nieuwe frisse wind die Connor Rousseau teweegbrengt, zit onze beweging in de lift. We willen dat het gezond en aangenaam leven is in onze stad. Dat vraagt visie en daadkracht. We kunnen daarin niet genoeg ambitie hebben. We geloven dan ook in een vooruitgang van onze partij bij de verkiezingen in 2024.”

Het bestuur bestaat uit Pascal Garmyn (voorzitter/secretaris), Gino Dumon (penningmeester), Frank Deboysere (activiteitenverantwoordelijke), Shirley Dumon (jongeren), Tahira Malik, Bert Boon, Geert Debeuf en Patrick Deswelgh (bestuursleden).