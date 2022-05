Partnership Veurne en Grande-Synthe op til?

De burgemeester, schepenen en enkele medewerkers vanuit de Franse stad Grande-Synthe (bij Duinkerke) bezochten hun Veurnse collega’s. Ze bespraken de mogelijkheden om in de toekomst nauwer te kunnen samenwerken.

Onderwerp van het gesprek waren de doelstellingen rond onder andere werkgelegenheid, speelpleinwerking en taallessen voor kinderen van de lagere school.

Burgemeester Peter Roose en de Veurnse schepenen bezorgden hun Franse gasten de nodige info over de werking van Stad Veurne. “Zo konden we meteen raakpunten over gemeenschappelijke dossiers bekijken”, zegt Peter Roose.

Rondleiding door stad

“Burgemeester Martial Beyaert, de Franse schepenen en medewerkers kregen ook een rondleiding door onze stad, het Suikerpark en het historische Stadhuis. Binnenkort praten we verder over een mogelijke samenwerking rond enkele thema’s. Grensoverschrijdende samenwerking is belangrijk om internationale ervaringen uit te wisselen, opportuniteiten waar te nemen en win-winsituatie voor beide partners te creëren.”