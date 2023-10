Partijraad van Brugse CD&V bekrachtigt Dirk De fauw als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen

De partijraad van de Brugse cd&v heeft Dirk De fauw aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2024. Opvallend: Franky Demon, die gehoopt had Dirk De fauw sneller te kunnen opvolgen, was niet aanwezig op de partijraad. Maar volgens voorzitter Guy Rogissart steunt de schepen de kandidatuur van De fauw volledig.

“De keuze voor Dirk De fauw als lijsttrekker weerspiegelt de sterke overtuiging van de Brugse cd&v in zijn leiderschap en zijn toewijding aan het welzijn van onze stad en haar inwoners”, stelt voorzitter Guy Rogissart. “Dirk De fauw heeft zich geprofileerd als een ware burgervader, een ervaren bestuurder en met een diepe betrokkenheid bij de Brugse gemeenschap.

Eensgezind?

De steun van de partijraad weerspiegelt volgens Guy Rogissart de eensgezindheid en vastberadenheid van de Brugse cd&v om ook gedurende de komende zes jaar samen te werken met Dirk De fauw om Brugge naar ‘nieuwe hoogten’ te brengen. Als lijsttrekker zal de zittende burgemeester een krachtige kandidatenlijst leiden, samengesteld uit individuen met diverse achtergronden, maar met een gemeenschappelijke toewijding aan het dienen van Brugge en haar inwoners.

Eerder was nochtans een ‘herenakkoord’ gesloten, waarbij de jongere schepen Franky Demon Dirk De fauw in de loop van de volgende legislatuur zou opvolgen. Een slechte opiniepeiling zorgde ervoor dat binnen CD&V Brugge die overeenkomst in vraag gesteld werd. Nu heeft ook de partijraad afstand genomen van die strategie.

Steun

Franky Demon zal volgens Guy Roggisart een essentieel deel uitmaken van deze ploeg en steunt loyaal Dirk De fauw als lijsttrekker: “Dit statement van eenheid en solidariteit toont de kracht van hun samenwerking. Ondanks soms onvoorziene wendingen in het politieke landschap, blijft Franky vastberaden achter Dirk staan, die als lijsttrekker Brugge naar een stralende toekomst zal leiden.”

Franky’s steun aan Dirk en zijn vastberadenheid om zich samen met hem in te zetten voor een betere toekomst voor Brugge, zijn voor de partijraad een ‘lichtend voorbeeld van politieke samenwerking en loyaliteit’: “Samen zullen zij de uitdagingen aangaan en zich inzetten voor een inclusief en welvarend Brugge”, aldus Guy Rogissart.

Respect

Dirk De Fauw zelf is enthousiast en heeft beloofd om zich onvermoeibaar in te zetten voor de stad die hij liefheeft. “Ik ben vereerd en dankbaar voor het vertrouwen dat de partijraad in mij heeft gesteld”, zegt Dirk De fauw. “Samen met onze sterke schepenen en raadsleden zullen we verder werken aan een beleid dat respect krijgt van meer dan 77 procent van onze bevolking.”

“We zijn tevreden met de éénsgezindheid van de partij. Ik ben enorm trots met het behaalde resultaat van het beleid in het algemeen en onze burgemeester Dirk in het bijzonder. Het verheugt mij dat Franky deze afspraken ondersteunt als gedreven partijman”, besluit Guy Rogissart.

Ziek

Met andere woorden: de partijraad sluit de rangen. Maar in het officieel communiqué van CD&V Brugge prijkt wel geen quote van de zieke Franky Demon.

Guy Rogissart stelt: “Franky was woensdagavond niet aanwezig op het partijbestuur. Hij is nog altijd thuis, ziek. Hij heeft tijd nodig om de beslissing te verwerken. Die is hard aangekomen bij hem. We gunnen hem de tijd om dit te verwerken, hij had gehoopt om sneller burgemeester te worden. Die droom wordt nu uitgesteld. De plannen zijn veranderd, dat doet iets met een mens.”

“Ik sta in telefonisch contact met Franky. Voor alle duidelijkheid: Franky Demon staat formeel achter de beslissing van de partijraad. Hij steunt Dirk, belangrijk is dat CD&V Brugge eendrachtig naar de verkiezingen trekt”, aldus de voorzitter van CD&V Brugge.