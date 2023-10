Partijen in volle voorbereiding voor verkiezingen 2024: “Geen link met Vivaldi”

In Middelkerke komt Jean Marie Dedecker (LDD) in oktober 2024 weer op onder zijn eigen naam met Lijst Dedecker. Ook zijn neef Tom Dedecker zal opnieuw op de lijst staan. “Wij zullen zeker geen kartellijst vormen met N-VA”, weet Jean-Marie te vertellen. “We zullen de N-VA wel 4 plaatsen op onze lijst geven. Verder is iedereen die Middelkerke in het hart draagt welkom bij onze partij.”

Marc Descheemaecker (N-VA) heeft het mandaat gekregen van het lokale N-VA-bestuur om te onderhandelen met LDD voor de lijstvorming. “Het bestuur van N-VA Middelkerke heeft mij een mandaat gegeven om gesprekken te voeren. Wij hebben al een aantal elementen besproken. Maar er is nog geen formeel ondertekend akkoord”, duidt Marc Descheemaecker.

Ruzies

“Bepaalde zaken zullen waarschijnlijk geen enkel probleem geven, bijvoorbeeld die vier plaatsen. Als dat akkoord er niet komt om welke reden dan ook, wat ik niet hoop, dan zoeken we naar alternatieven. We gaan niet met mondelinge interpretaties naar de verkiezingen, dan krijgen we alleen maar ruzies”.

Er zijn geruchten ontstaan over mogelijke samenwerking tussen CD&V en Open VLD. Volgens Johan Töpke is daar geen sprake van. Blijkbaar berust dit gerucht op een misverstand omdat Open VLD met de nieuwe naam Respect naar de verkiezingen trekt. Ook CD&V voert nationaal campagne onder deze noemer, vandaar de verwarring in Middelkerke. “We zullen onze eigen koers varen zegt Bart Vandekerckhove”, voorzitter Open VLD Middelkerke.

Respect

“Maar we komen wel op onder de naam Respect omdat we niet willen gelinkt worden aan de nationale politiek en aan Vivaldi. De naam van de lijsttrekker is ondertussen bekend, maar we wachten nog met communiceren”.

Erica Blomme, voorzitter van Groen verklaart dat er momenteel gesprekken zijn binnen de partij om met een lijst te voorschijn te komen. “Het progressief kartel van vroeger bestaat niet meer en werd begraven, maar we liggen niet stil bij Groen. We werken eraan”, aldus Erica.

Al in september geraakte bekend dat Patrick Meurice de lijsttrekker wordt voor Vlaams Belang Middelkerke. Ook CD&V Middelkerke zal een lijst indienen voor de lokale verkiezingen in 2024. “We willen de Middelkerkenaar een positieve keuze aanbieden voor lokaal bestuurstalent met veel jonge gezichten die uit alle hoeken van de gemeente komen”, zegt voorzitter Tom Houthoofdt. “Onze lijsttrekker staat in de startblokken, maar dat moeten we nog eerst in het bestuur bespreken voor we de naam vrijgeven.”