Partijbestuur Visie steunt burgemeester Ward Vergote die op post blijft: “Niets of niemand in de steek laten”

Burgemeester Ward Vergote van Moorslede geniet de steun van het partijbestuur van Visie en neemt geen ontslag nadat hij dinsdag door de rechtbank van Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel. “Ik zie geen enkele reden waarom ik meer gestraft moet worden dan wat de rechter mij oplegt”, reageert hij. “Ik kan en zal daarom, gesteund door de goedkeuring van het voltallig bestuur van Visie, minstens tot aan de verkiezingen in oktober, mijn verantwoordelijkheden tegenover de inwoners van Moorslede blijven opnemen en mij onvoorwaardelijk inzetten voor het welzijn van onze gemeente.”

“Uiteraard ben ik ontgoocheld dat ik de vrijspraak niet kreeg waarom ik had gevraagd. Anderzijds is de rechtbank ook mild geweest door, ondanks de mediatisering, een straf met uitstel toe te kennen en een milde boete op te leggen. Vrijspraak was in deze situatie hoegenaamd onmogelijk.”

“Ik heb inmiddels kennis genomen van de overwegingen bij het vonnis. Ik concludeer dat ik mijn boekje te buiten ben gegaan zoals vermeld in het vonnis: zonder bedrieglijk opzet en eerder uit onwetendheid. Daarvoor word ik terecht gestraft. De rechtbank is van oordeel dat de familie, van wie ik de gronden op een openbare verkoop heb gekocht, door de rechtbank niet als slachtoffer wordt erkend. Hun vordering wordt integraal ongegrond bevonden en door mijn aan- en verkoop van de grond heb ik zodoende niemand persoonlijk benadeeld. Dat doet mij besluiten om mijn straf te aanvaarden en geen beroep aan te tekenen.”

Niemand in de steek laten

“Het gemakkelijkste voor mij zou nu zijn dat ik verdwijn van het politiek toneel van Moorslede en mij van niets meer aantrek. Iemand die mij goed kent, weet dat dit niet mijn stijl is. Nu opgeven en een stap opzij zetten, betekent dat ik alles in de steek laat waarvoor ik de laatste dertig jaar heb gewerkt. Dat betekent dat ik mijn partij, mijn partijgenoten en mijn kiezers, die mij steeds het vertrouwen gaven, ontgoocheld zou achterlaten, door de gemakkelijkste weg naar buiten te kiezen.”

“Het is mijn allergrootste wens dat ik niets of niemand in de steek laat en dat ik alle dossiers die momenteel door mij worden opgevolgd tot een goed einde mag brengen. Ik denk hierbij aan het dossier Dadipark of de grote, ingrijpende rioleringswerken in het centrum van Dadizele.”

“Gelukkig leven we in een rechtsstaat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Daarvoor beschikken wij over een rechtsapparaat dat bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet. Als iemand de wet heeft overtreden, dan kan de rechter een straf en/of een verbod opleggen. In casu heeft de rechter een voorwaardelijke straf uitgesproken en een milde geldboete opgelegd.”

Opgelucht

“Gelet op de concrete omstandigheden heeft de rechter geoordeeld dat er onvoldoende redenen zijn om mijn burgerlijke en politieke rechten te ontnemen. Mijn huidig en/of toekomstig functioneren als burgemeester moet beoordeeld worden door de democratische instellingen van de gemeente Moorslede en door het electorale proces. Met andere woorden: hij geeft mij de kans om tot aan de volgende verkiezingen burgemeester te blijven.”

“Ik ben opgelucht dat de zaak achter de rug is. Ik heb samen met mijn gezin gedurende twee jaar in een ware hel geleefd en gedurende die tijd heb ik zeer veel insinuaties moeten incasseren die niet altijd terecht waren.”