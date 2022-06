Partij PRO in Moorslede heeft met Thierry Dekoker een nieuwe voorzitter

Thierry Dekoker uit Kapelleveld in Dadizele is de nieuwe voorzitter van de partij PRO. Bert Lavaert uit Moorslede is de nieuwe ondervoorzitter. “Na 10 jaar toegewijde dienst als voorzitter van onze partij heb ik besloten om wat gas te lossen en het stuur door te geven”, aldus Filip Ameel.

“Filip heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor PRO en zal dit gelukkig nog blijven doen als bestuurslid”, aldus fractieleider Ward Gillis. “We hebben altijd onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen.”

Doelen realiseren

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 was Thierry Dekoker kandidaat op de lijst van PRO. “Ik wil mij samen met Bert inzetten voor het algemeen belang van iedereen in onze gemeente”, zegt de nieuwe voorzitter. “Ik hoop tijdens mijn voorzitterschap onze sterke oppositie verder aan te voeren, te ondersteunen en onze doelstellingen te kunnen realiseren.”

“Ik hoop samen met Thierry een soort van tandem te kunnen vormen die onze ploeg kan blijven motiveren”

Bert Lavaert (36) groeide op in Roeselare en woont sinds 2009 in Moorslede. “Ik sta hier trots als ondervoorzitter van PRO met hun duurzame kijk op een groen beleid, duidelijke kennis van zaken en een sociaal rechtvaardige manier van aan politiek doen”, zegt Bert. “PRO is een geëngageerde en leuke groep mensen. Ik hoop samen met Thierry een soort van tandem te kunnen vormen die onze ploeg kan blijven motiveren en naar dat schavotje hoger te brengen die ze verdient.”

Drie zetels

PRO zit in de oppositie en telt drie zetels. Of het naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 opnieuw met Ward Gillis naar de kiezer trekt is nog geen uitgemaakte zaak. “Graag”, liet de nieuwe voorzitter horen. (EDB)