Partij Iedereen Telt lanceert online poll naar fusiebereidheid in Tielt, Pittem en Meulebeke

Meerderheidspartij Iedereen Telt lanceert naar aanleiding van de resultaten van de bestuurskrachtanalyses in Tielt, Pittem en Meulebeke een online fusierondvraag. De partij steekt niet onder stoelen of banken dat ze zelf vinden dat er beter gewacht wordt tot 2030.

De partij was naar eigen zeggen van plan om een mogelijke fusie in het kiesprogramma van 2024 op te nemen, om dan (mogelijk) in 2030 voor een fusie te gaan, maar nu ligt zoals bekend een scenario op tafel waarbij alles veel sneller zou kunnen gaan. “Concreet zou in juli al een principiële goedkeuring kunnen gebeuren, met een definitieve goedkeuring op de gemeenteraad”, aldus schepen Pascale Baert (Iedereen Telt).

“Dan is er geen terugweg meer mogelijk. In 2018 stond in geen enkel partijprogramma het woord fusie vermeld. Toen in 2019 duidelijk werd wat het bedrag van de schuldafbouw vanuit Vlaanderen zou zijn, kwam het fusiewoord ook niet in beeld. Pas in 2023, en dus als het te laat is voor een participatietraject of voor een degelijke voorbereiding, komt de discussie op gang.”

Voor drie gemeentes

“Hoewel wij een loyale meerderheidspartij zijn en blijven, voelen wij ons op vandaag niet gemachtigd om die keuze zomaar te maken. We leggen dan ook graag ons oor te luisteren bij de inwoners en personeelsleden van de drie gemeenten. We kiezen ervoor om niet enkel de burger van Tielt, die ons verkozen heeft, te bevragen, maar ook die van Pittem en Meulebeke. Zij zijn hier immers ook betrokken partij. De mandatarissen van de toekomstige gemeente of stad zullen immers over de oude gemeentegrenzen heen moeten kijken en alle burgers vertegenwoordigen. Algemeen belang moet en zal een nieuwe invulling krijgen, willen we spreken van een geslaagde fusie.”