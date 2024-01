Partij Allen 8830 in Hooglede lanceert Escape Caravan: “Ideaal om mensen beter te leren kennen”

Sinds januari is het in Hooglede mogelijk om een Escape Caravan bij jou thuis te laten leveren, volledig gratis bovendien. Politieke partij Allen 8830 bedacht het leuke concept. “Het is een leuke manier om de betrokkenheid binnen de gemeente te verhogen.”

Iedereen kent wellicht het concept van een Escape Room waarbij je binnen een bepaald tijdsbestek moet proberen te ontsnappen uit een kamer. Meestal moet je hints zoeken, raadsels oplossen en informatie vinden. Chiron Potié plaatste dit concept in een caravan.

Betrokkenheid verhogen

“Met onze partij Allen 8830 kochten we een paar jaar geleden een caravan aan zonder dat we daar al iets concreets mee hadden gedaan. Na wat brainstormen kwamen we bij dit idee uit”, geeft Potié mee. “Het doel is vooral om de betrokkenheid van onze inwoners te verhogen. Zo is de Escape Caravan ideaal om in je eigen wijk de mensen wat beter te leren kennen. Bovendien komen we op een niet-politieke manier met de mensen in aanraking. Ondertussen kunnen er ook een aantal zaken aangekaart worden.”

“We zetten in op gezinsvriendelijkheid, zodat ook de kinderen kunnen meehelpen”

Potié heeft zelf al wat ervaring met Escape Rooms en bedacht het format helemaal zelf. “Voor de die hards zal het misschien een kleine ontgoocheling zijn want we kozen bewust voor een laagdrempelig niveau. We zetten namelijk in op gezinsvriendelijkheid, zodat ook de kinderen kunnen meehelpen.”

Ook aan de tijdsformule werd gesleuteld. Bij een Escape Room heb je meestal een uur de tijd om te ontsnappen, nu zal dat veel sneller gebeuren. “Op onze Summer games hebben we de caravan uitgetest en we merken dat de meesten klaar zijn tussen een kwartier en een half uur. Dat is ook de bedoeling zodat je bijvoorbeeld op een familiefeest geen uur weg bent. Op die manier kunnen ook meerdere personen zich aan een avontuur wagen.”

Nu al succes

Met ondertussen al meer dan tien boekingen is de caravan al een succes, volledig gratis bovendien. De caravan wordt aan huis gebracht en nadien ook weer opgehaald.