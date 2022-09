Parlementair Maxim Veys start spreekuur over betaalbare energie

Vanaf 8 september houdt Vlaams parlementair Maxim Veys in Kortrijk een tweewekelijks spreekuur over betaalbare energie. Veys wil de Kortrijkzaan op een laagdrempelige manier de weg naar een lagere energiefactuur wijzen. “We willen de mensen onder meer helpen met de aanvraag van hun verwarmingspremie en het recht op verhoogde tegemoetkoming, de sleutel tot het sociaal tarief.”

Donderdag acht september zal parlementair Maxim Veys (Vooruit) een eerste keer spreekuur houden over een meer betaalbare energiefactuur. Het Vlaams parlementslid wil mensen helpen om te krijgen waar ze recht op hebben, zoals de stookoliepremie. De spreekuren worden tweewekelijks op donderdag georganiseerd, van 15 uur tot 18 uur op 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 10 en 24 november en 8 en 15 december. Er is telkens plaats voor twaalf mensen.

Bijna de helft van wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, vraagt die niet aan

“Het zijn buitengewone tijden, en dat vraagt om buitengewone inspanningen van ons allemaal”, aldus Maxim Veys. Bij Vooruit engageren ons al lang voor meer betaalbare energie. Dat doen we in Kortrijk vanuit de meerderheid, met het sociale beleid van schepen Philippe De Coene. Maar ook in de gemeenteraad, in het parlement en voor de burger willen wij er zijn en volop onze nek uitsteken voor meer betaalbare energiefacturen.”

Veys wil mensen helpen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, maar dat niet aanvragen. “Bijna de helft van wie er recht op heeft, doet dat niet. Een extra oproep of campagne vanuit de hogere overheid kan hier zeker geen kwaad.”

Kortrijks energiefonds

In Kortrijk kan men alvast rekenen op het Kortrijks Energiefonds, zowel financieel als preventief. “Er kan een financiële tussenkomst zijn als de factuur niet kan betaald worden, maar er is ook ondersteuning voor energetische ingrepen in oudere woningen”, tipt Veys. “Wie verwarmt met huisbrandolie (mazout) of propaan heeft overigens recht op een stookoliecheque van 225 euro. Een voorwaarde is dat de levering tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 plaatsvindt. Iedereen heeft ook recht op een verwarmingspremie van 100 euro.”