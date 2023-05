Parking Westmolenstraat in Wervik wordt niet volledig onthard

Het nieuw lokaal bestuur van Vooruit en CD&V ziet omwille van de volgens hen te hoge kostprijs af van de plannen om de parking in de Westmolenstraat in Wervik helemaal te ontharden. “We gaan niet mee in projecten die voor ons financieel niet haalbaar zijn”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V). “We gaan er iets voorzien op een realistische manier, op maat van Wervik.”

Bert Verhaeghe (Open Vld-Groen-Positief Project) was in de periode voor de bestuurswissel de grote trekker in dat dossier waarover er overleg was met de buurtbewoners. Het inrichtingsplan werd opgemaakt door de Intercommunale Leiedal.

“Er is nu gekozen voor een minimale ingreep, ik betreur dat we dit niet uitvoeren zoals we hadden voorzien”, klinkt het bij Bert. “Het gaat om 2.500 vierkante meter nutteloze verharding en ontharden zou voor heel die wijk een meerwaarde zijn.”

Niet evident

“Het is niet zo evident om heel die parking te ontharden”, reageert schepen Slegers. “Het plan voorzag daar ook rioleringswerken. We moeten rekening houden met de aanrijstroken naar de woningen toe. Ontharding van de trottoirs is een mogelijkheid. De buurt wil niet maximaal ontharden. Tegen eind september willen we met de verschillende projecten naar buiten komen en de bewoners laten participeren.”