Parket opent opsporingsonderzoek naar geschorste schepen in Knokke-Heist

Het Brugs parket is een opsporingsonderzoek gestart naar Kris Demeyere, de schepen van Knokke-Heist die sinds enige tijd op non-actief staat, zo bevestigt het parket. Er is ambtshalve een onderzoek gestart naar een vastgoedtransactie. “Verdere commentaar over het onderzoek of de inhoud geven we niet”, aldus het parket.

Kris Demeyere (GBL) was jarenlang schepen in Knokke-Heist, maar werd op 24 mei van dit jaar op non-actief gezet. Op dat moment circuleerde zijn naam al langere tijd in dossiers waar mogelijk sprake is van onder andere belangenvermenging.

Genoemd in onfrisse dossiers

Niet voor het eerst komt eerste schepen Kris Demeyere in het oog van de storm. Zo werd enkele maanden geleden door enkele collega’s een deontologische melding ingediend omdat Demeyere in naam van de vastgoedontwikkelaar Ghelamco een bod zou hebben gedaan voor een nieuw project in de kustgemeente. Demeyere ontkent dat zelf met klem, maar er is meer. De naam van de eerste schepen wordt namelijk al lange tijd genoemd in onfrisse dossiers.

Audit Vlaanderen stelde enkele jaren geleden nog in een verslag dat Demeyere zich bezondigde aan belangenvermenging, toen hij enkele jaren geleden moest oordelen over een project. Hij was aanwezig bij een schepencollege waar hij eigenlijk niet aanwezig mocht zijn. De schepen heeft altijd ontkend dat er sprake was van belangenvermenging.

En enkele maanden geleden raakte bekend dat bij Audit Vlaanderen een nieuwe forensische audit loopt naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Ook hier wordt de naam van Demeyere opnieuw uitdrukkelijk genoemd.

Vorige week viel zijn naam opnieuw in een vastgoeddossier. Zakenkrant De Tijd berichtte toen dat Demeyere in september 2022 een hoeve kocht langs de Heistlaan, waarvan hij in naam van het schepencollege eerder onderhandelde om de gronden aan te kopen voor de gemeente. Demeyere was op dat moment schepen van Stedenbouw en Stadsontwikkeling in de kustgemeente. Hij kocht dus de hoeve aan waar hij nog in naam van de gemeente over onderhandeld had. Knokke-Heist kocht uiteindelijk enkel de omliggende gronden, want het toonde geen interesse in de bewuste boerderij.

Opsporingsonderzoek

Het parket is nu een opsporingsonderzoek gestart naar de vastgoeddeal van Kris Demeyere, zo bevestigt het parket. “Maar verder wordt er over het onderzoek of de inhoud ervan niet gecommuniceerd”, klinkt het. Zo’n zogenaamd opsporingsonderzoek is een voorbereidend onderzoek door het parket en betekent dus niet dat Demeyere in dit geval al iets ten laste wordt gelegd. Het gaat momenteel dus niet om een gerechtelijk onderzoek.

Kris Demeyere zelf was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie. Eerder liet Demeyere tegenover De Tijd wel al verstaan dat het gaat om een privé-aankoop. “Iedereen kon dat perceel kopen”, zei hij. (MM)