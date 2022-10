Parkeren wordt duurder in Brugge

Door de oorlog in Oekraïne en de bijhorende energiecrisis en inflatie moet de Brugse stadskas op zoek naar 52,4 miljoen euro om niet in de rode cijfers te verzeilen. Er wordt onder meer bespaard op het personeelsbudget en de parkeertarieven stijgen met 10 procent.

Eind deze maand zal het Brugs schepencollege de derde aanpassing van zijn meerjarenplan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De coronacrisis had al een impact van 41 miljoen euro op het stadsbudget, nu zorgen de oorlog in Oekraïne, de renteverhogingen, de inflatie en de energiecrisis voor 52,4 miljoen aan onvoorziene kosten.

Via een drastische budgetwijziging wil het stadsbestuur hierop een antwoord bieden. Een fusie met Damme of Zuienkerke is voorlopig nog niet aan de orde. Nochtans zou Vlaanderen hierdoor de schulden van de fusiegemeente met precies 50 miljoen euro kunnen verlichten…

Belfort

“De aanpassing van het meerjarenplan betekent niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleid. We zetten de tering naar de nering om gezonde stadsfinanciën te behouden”, stelt financiënschepen Mercedes Van Volcem. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) voegt eraan toe: “Ik ben blij dat wij niet schrappen in onze investeringen, met uitzondering van de renovatie van de Biekorf. Maar dat was al eerder beslist.”

“En voor de restauratie van het Brugse Belfort, met een kostenplaatje van 28 miljoen euro, is het wachten op Vlaamse subsidies. Die klus is voor de volgende legislatuur. Wees gerust: er schort niks aan de funderingen, onze Halletoren zal niet instorten!” (lacht)

Aanwervingsstop

Volgens Mercedes Van Volcem zorgen de loonindexeringen voor een sterke toename van de personeelskosten bij de stad Brugge: “Door een tijdelijke aanwervingsstop tot eind dit jaar kunnen we 6 miljoen euro besparen. Desondanks stijgen de personeelskosten nog altijd met 17,5 miljoen euro. Die beslaan de helft van ons budget.”

De personeelsstop geldt niet voor het OCMW noch voor Mintus, in de zorg wil Brugge niet snoeien. “We vinden nauwelijks personeel voor onze rusthuizen”, zegt Dirk De fauw. Bijgevolg ziet Brugge de stedelijke dotatie voor het OCMW en Mintus met respectievelijk 8 en 5 miljoen euro stijgen. Er wordt ook 1,2 miljoen euro extra ter beschikking gesteld van de welzijnsverenigingen.

Prijsstijgingen

De algemene prijsstijgingen zorgen ervoor dat Brugge 6,5 miljoen euro dieper in de geldbeugel moet tasten voor de aankoop van grondstoffen en materiaal. “Bovendien verwachten we de komende twee jaar 3,4 miljoen extra elektriciteitskosten en 3,2 miljoen euro bijkomende kosten voor gas”, vervolgt Mercedes Van Volcem.

Gelukkig is er ook goed nieuws: Brugge krijgt van een Nederlandse dame een erfenis van 5 miljoen euro. De belastingvoeten worden niet verhoogd, maar de inflatie geeft Brugge 14,5 miljoen extra inkomsten uit de aanvullende persoonsbelasting en 23 miljoen euro aan bijkomende onroerende voorheffing. Bovendien stijgen de inkomsten uit het Gemeentefonds met 1,5 miljoen euro en levert een nieuwe werkingssubsidie op gas en elektriciteit 2,6 miljoen euro op.

Minder reclame

Elke stadsadministratie kreeg de opdracht om 3 procent van zijn exploitatiebudget te schrappen, wat een besparing van 4 miljoen euro oplevert. “Zaken die geen pijn doen. Dus geen besparing op toiletpapier of poetsproducten, wel minder verplaatsingen voor bijscholingen en minder reclame voor tentoonstellingen op de stadsbussen”, aldus Dirk De fauw.

Om de impact van de gestegen energieprijzen te beperken, is de temperatuur in de stadsgebouwen verlaagd tot 19 graden tijdens de werkuren. “Voorts wordt de LED-verlichting in de binnenstad gedimd, wat de helft minder kosten meebrengt. In de randgemeenten zal de straatverlichting tussen 23 en 5 uur gedoofd worden, behalve op de hoofdassen”, stelt Mercedes Van Volcem.

Parkeren wordt duurder

De verblijfstaks voor kamerlogies wordt verhoogd van 2,83 naar 3,75 euro vanaf januari 2023. “Geen enkele toerist zal Brugge mijden omdat hij per dag 92 eurocent taks meer moet ophoesten”, zegt Dirk De fauw. “Parkeer- en museumtarieven worden ook begin volgend jaar geïndexeerd. “Het gaat om 20 eurocent ondergronds en 50 eurocent bovengronds. Sowieso moet ondergronds parkeren goedkoper blijven dan bovengronds en dus verder aangemoedigd worden. Het werknemerstarief, het kortparkeren en het bewonerstarief blijven ongewijzigd.”

Volgens Mercedes Van Volcem kan Brugge ondanks de enorme financiële uitdagingen ook na deze aanpassing van het meerjarenplan een financieel evenwicht voorleggen: “Bovendien is de klassieke stadsschuld historisch laag met 60,7 miljoen euro of 515 euro per Bruggeling.”