Pablo Annys zorgt met vroege start verkiezingscampagne voor politieke hoogspanning in Brugge

Met het boekje ‘Brugge met (b)allen’ start schepen Pablo Annys ruim twee jaar voor de stembusslag al zijn campagne voor de lokale verkiezingen van 2024 in Brugge. “Vreemd, want we moeten nog meer dan twee jaar samenwerken. Waarom voert hij zijn ambities niet uit in deze legislatuur?” reageert burgemeester Dirk De fauw, die zelf nog niet zeker is of hij in 2024 wel de CD&V-lijst mag trekken.

“Ik voel mij goed als de nummer twee in Brugge, maar je moet ambitie durven te hebben.” Met die woorden stelde schepen voor Sociale Zaken en Mintus-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) dinsdagavond zijn boekje ‘Brugge met (b)allen’ voor. Daarin profileert hij zich als kandidaat-burgemeester, die het ‘anders’ wil aanpakken dan Dirk De fauw. “Ik hou ervan dicht bij de mensen te zijn, maar ik doe ook graag aan visievorming. Ik combineer graag beide aspecten.”

Tussen nu en 13 oktober 2024 plant Pablo Annys onder meer 10.000 huisbezoeken om de Bruggelingen te betrekken bij diverse thema’s rond de toekomst van Brugge. Als strijdpunten pleit hij voor een deels autovrije binnenstad tussen 10 en 18 uur, meer aandacht voor de wijken buiten het historische ei, een Brugs ouderenplan dat niet betuttelt en een klimaatfonds dat de klimaatingrepen voor de Bruggelingen prefinanciert.

“Hij moet niet wachten”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vindt dat schepen Pablo Annys erg vroeg in verkiezingsmodus schakelt. “Dat is vreemd, want we moeten nog meer dan twee jaar samenwerken. Waarom voert hij zijn verdere ambities voor Brugge niet uit in deze legislatuur, samen met coalitiepartners CD&V en Open VLD? Als hij nieuwe verfrissende ideeën heeft, moet hij niet wachten tot in 2025! Hij maakt nu deel uit van het Brugs beleid en de huidige meerderheid! Overigens vind ik ‘Brugge met ballen’ een erg vrouwonvriendelijke titel…”

Ook de inhoud steekt. Dat Pablo Annys in zijn boekje een lans breekt voor een deels autovrije binnenstad tussen 10 en 18 uur, staat haaks op de autoluwe visie die het stadsbestuur tot nu toe verdedigd heeft. Dirk De fauw wijst er fijntjes op dat het woord ‘autovrij’ niet in het beleidsakkoord staat.

“Pablo’s voorstel is een breuk met zijn socialistische voorgangers, want Renaat Landuyt en Annick Lambrecht hebben tussen 2012 en 2018 enkel het parkeerplan verfijnd. Het huidig bestuur heeft al diverse ingrepen gedaan om Brugge verkeersluw te maken. Denk aan het Kraanplein en de Katelijnestraat. Waarom stelt Pablo dat nu voor? We hebben nog twee jaar om een en ander te realiseren, in overleg met alle stakeholders.”

AZ Sint-Jan

“Als Pablo Brugge echt een mooie toekomst wil bezorgen, waarom schrijft hij in zijn boek geen hoofdstukken over de noodzakelijke fusie van het AZ Sint-Jan met het AZ Sint-Lucas? Als die niet gerealiseerd wordt, riskeert Sint-Jan het kleinste regionale ziekenhuis te worden. Kleiner dan Kortrijk, Roeselare en zelfs Oostende! De samenwerking met het UZ Gent wordt slechts matig geapprecieerd door de KULeuven, een grote leverancier van specialisten voor het AZ Sint-Jan…”

“Over een fusie of districtsvorming met de ons omliggende gemeenten lees ik evenmin iets in Pablo’s boekje. Dat kan ons een Vlaamse bonus van 50 miljoen euro opleveren, tenminste als dit de komende maanden nog gerealiseerd kan worden en de gemeenten uit zo’n district samen naar de stembus trekken.”

“Maar Vooruit kant zich om puur partijpolitieke redenen tegen een fusie, omdat vele gemeenten rondom Brugge christendemocratische burgemeesters hebben. De socialisten vrezen dat CD&V daardoor dominanter zal worden. Nochtans kan districtswerking de derde stad van Vlaanderen én zijn omliggende gemeenten alleen maar sterker maken.”

CD&V beslist eind dit jaar

Indien Pablo Annys een kans wil maken om in 2025 burgemeester te worden, zullen hij en zijn partij fiks moeten groeien. Want in oktober 2018 behaalde CD&V 31,9 procent en Vooruit amper 19,4 procent. Pablo Annys rijfde vanop de derde plaats 2.359 stemmen binnen, de toenmalige lijsttrekker van Vooruit, Renaat Landuyt, 8.633 stemmen. Huidig burgemeester Dirk De fauw behaalde 15.289 voorkeursstemmen. De vraag is of Vooruit in oktober 2024 lokaal kan profiteren van de huidige, zware nationale neergang van CD&V.

CD&V Brugge beslist pas eind dit jaar wie in 2024 de lijst zal trekken. Huidig burgemeester Dirk De fauw verkeert nog in het ongewisse. Het zou echter onbegrijpelijk lijken dat CD&V opnieuw, na het debacle met Patrick Moenaert in 2012, de burgemeestersbonus niet ten volle zou proberen binnen te halen. Brugs CD&V-voorzitter Guy Rogissart: “Met Dirk De fauw en Franky Demon beschikt onze partij over twee sterke figuren.”

“We zullen niet dezelfde fout maken als tien jaar geleden, toen Patrick Moenaert verloor van Renaat Landuyt. We willen de burgemeestersbonus zeker meenemen, maar we weten nog niet in welke constellatie. De leden zullen eind 2022 beslissen of Dirk De fauw de fakkel voor of na de verkiezingen doorgeeft aan Franky Demon. Eerst wil de partij de beweging ‘zeg het samen voor Brugge’ op gang trekken en inhoudelijk nadenken over de toekomst van Brugge.”

“CD&V remt af”

Raf Reuse (Groen) ziet in de demarche van Pablo Annys voor een deels autovrije binnenstad een stap richting duurzame mobiliteit, iets dat zijn partij al lang nastreeft. “Een botsing van de ideeën is altijd goed. Het is een meerwaarde dat Pablo Annys wars van de dagjespolitiek nadenkt over Brugge op langere termijn. Binnen de huidige coalitie, die Brugge bestuurt, is CD&V de remmende factor. Deze partij huldigt een zeer conservatieve visie op mobiliteit. Het is toch gek dat we anno 2022 nog altijd moeten discussiëren over verkeersvrije winkelstraten.”

“Via een poll zullen onze leden een jaar voor de verkiezingen stemmen over de lijstvorming”, zegt Raf Reuse over het lijsttrekkerschap van Groen. “Zelf koester ik nog veel ambitie in Brugge. Ik ben net begonnen aan een doctoraat over de rol van de ideologie in de lokale politiek. Brugge is een van mijn dertig testcases. Dat doctoraat is helemaal geen rem op mijn politiek engagement, integendeel!”

Spitsvondig

Bij Open VLD is er de strijd om het lijsttrekkerschap tussen schepenen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen. “Ten gepasten tijde zullen wij communiceren”, zegt Mercedes Van Volcem, die Pablo veel succes wenst. “Ambitie is mooi, dat hebben we meer nodig met Brugge. De titel van zijn boek ‘Brugge met (b)allen’ is spitsvondig.”

Bij N-VA valt op dat Vlaams parlementslid Maaike De Vreese zich steeds meer manifesteert in Brugge. Een teken aan de wand dat zij de lijst zal trekken in plaats van Nele Caus of Pol Van Den Driessche? Lokaal voorzitter Joël Boussemaere wuift onze vraag weg.

“We zijn pas met onze expertengroep gestart voor de opmaak van ons programma. Halfweg 2023 stellen we de lijst op, ondertussen kan er nog van alles gebeuren. Het is het tof dat iemand een boek schrijft, zo weet je waarvoor hij staat. Het is even leuk om te zien dat het stadsbestuur tal van onze vorige programmapunten realiseert. Maar je wilt als partij toch liever zelf besturen en uitvoeren.”

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is kandidaat-lijsttrekker. “Het is bizar dat een schepen nu al zijn campagne start, terwijl hij nog meer dan twee jaar het beleid zou moeten voeren. Dat kan enkel leiden tot spanningen binnen de meerderheid…”