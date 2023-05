Pablo Annys, de nieuwe kopman van Vooruit in Brugge: “In onze stad is er geen plaats voor racisme”

Pablo Annys is de nieuwe kopman van Vooruit in Brugge. De man –genoemd naar Picasso– is alvast ambitieus: hij wil volgend jaar burgemeester worden van onze provinciehoofdstad. Wij hebben een uitgebreid gesprek over zijn plannen, de heropleving van zijn partij en de omstreden aanstelling van Dalilla Hermans. “Het imago van onze stad heeft een ferme deuk gekregen door die racistische haatcampagne.”

Het is dinsdag 2 mei. Dat is the day after voor de socialisten. Ook Brugge heeft een rijke traditie van vieringen op de Dag van de Arbeid. “In 1891 wou men hier voor het eerst een optocht organiseren, maar dat werd geweigerd door de toenmalige katholieke burgemeester”, weet Pablo Annys. “Zeven jaar later werd het wel toegelaten. Er liepen toen 250 militanten mee. Maandag waren er een duizendtal mensen op straat. Ik ben nog altijd aan het nagenieten. Ook de zon was van de partij. Het kan bijna niet anders of God is een socialist. (lacht) Maar ik heb het niet té laat gemaakt, want ik wou fris zijn voor dit gesprek.”

Annys – een geboren en getogen Bruggeling – is relatief nieuw in de politiek. In 2012 werd hij voor het eerst verkozen in de gemeenteraad, in 2017 werd hij schepen. Vandaag is hij als schepen bevoegd voor Sociale Zaken, Werk en Ondernemen. Voordien werkte hij vijftien jaar lang zelf in de bedrijfswereld: als consultant, manager en ondernemer. Hij noemt zichzelf daarom links-liberaal. “Je voelt dat onze partij weer in de lift zit”, gaat hij enthousiast verder. “Dat is vooral de verdienste van onze voorzitter (Conner Rousseau, red.). Hij durft nieuwe thema’s vrank en vrij op de kaart zetten.”

Deze week werd het vizier gericht op de werkloosheidsuitkeringen. Terecht?

“Het is vooral symboliek, denk ik. Wij hebben in Brugge en omgeving een werkzaamheidsgraad van tachtig procent. Er zijn dus amper werklozen die naar een baan toe geleid moeten worden. Ik vind het bijna een non-debat. Dat antwoord had u niet verwacht, zeker?” (lacht)

Uw voorzitter vindt het geen non-debat. Hij wil zelfs een basisbaan verplichten voor wie twee jaar werkloos is. En wie het niet aanvaardt, verliest zijn uitkering.

“Iets verplichten, is geen goed idee, volgens mij. Het kan zelfs een averechts effect hebben. Het kan voor extra stress zorgen bij mensen die al in moeilijkheden zitten. Hierover zal nog flink gedebatteerd worden op het grote congres in juni. Ik ga wel akkoord dat we moeten streven naar volwaardige banen. Dat is een verschil met de verplichte gemeenschapsdienst waar N-VA voor staat. Zij willen mensen verplichten om te werken voor een aalmoes. Daar doen wij niet aan mee.”

Maar u zou de werkloosheidsuitkering niet schrappen na twee jaar?

“Neen, want dat zal niet helpen. Als je het verschil tussen werken en niet werken groter wil maken, moet je de nettolonen verhogen. Dat moet onze strijd zijn.”

Is Vooruit met zulke voorstellen naar rechts aan het opschuiven?

(blaast) “Omdat het discours wat flinkser is? Neen, dat denk ik niet. Wij staan voor een samenleving waarin mensen rechten en plichten hebben. Vroeger werd er weinig gesproken over de plichten. Conner doet dat wel – en terecht. Dat betekent niet dat wij opschuiven. Hij wil zich ook een beetje afzetten van de PS en dat is volgens mij ook nodig. In het verleden werden wij te vaak gezien als hun loopjongens. Het is goed dat we een eigen smoel ontwikkelen. Als in sommige Brusselse wijken de integratie niet goed lukt, dan mag dat gezegd worden.”

Bent u een geboren en getogen socialist?

“Neen. Mijn vaders kant was vooral christelijk. Ik heb school gelopen in het college van de Frères en het Sint-Leo. Dat ik als enige van de klas naar de Vrije Universiteit van Brussel trok, werd daar niet geapprecieerd, hoor. Dat was het oord van de vrijzinnigen en dat stond haaks op hun gedachtegoed. Maar ik was niet tegen te houden. Ik wou absoluut in de hoofdstad van de Europese Unie studeren. Toen ik zestien was, heb ik als vertegenwoordiger van de Brugse scholen een speech gegeven in het Europees parlement. De Europese kriebel heeft mij nooit meer losgelaten.”

Uw voornaam doet ook Spaanse wortels vermoeden.

“We hebben inderdaad zuiderse roots, maar dat gaat vele generaties terug. Ik heb mijn naam te danken aan Pablo Picasso en Pablo Neruda waar mijn moeder grote fan van was. Zij was zelf restauratrice in de Brugse musea en heeft daar schilderijen van de allergrootste kunstenaars mogen restaureren. Er is mij wel verteld dat de stad mijn naam niet zomaar wou aanvaarden. Men wou meer uitleg.” (lacht)

U bent psycholoog van opleiding. Hoe bent u in de politiek beland?

“Na een lang traject. (lacht) Ik heb psychologie gestudeerd vanuit een passie voor mensen. Ik wou eerst klinisch psycholoog worden, maar al van bij mijn stage voelde dat niet goed aan. Ik heb daarna een extra master gedaan human resources in Antwerpen om het bedrijfsleven in te stappen. Dat lag me ook beter. Maar na vijftien jaar wou ik iets extra in mijn leven. Ik miste een maatschappelijke dimensie. Daarom heb ik zelf op de deur van de toenmalige SP.A geklopt. Dat was in 2003, Steve Stevaert was toen de grote man. Maar ik kende daar niets of niemand. Zo ben ik gestaag geklommen op de ladder.”

“Volgend jaar is Brugge weer van ons”, zei u in uw 1 mei-speech. Dat doet me denken aan een beruchte uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

“Ik heb dat gezegd in het heetst van de strijd. (lacht) Maar het is wel onze ambitie om volgend jaar weer de grootste partij van Brugge te worden, zoals in 2012. En als dat lukt, wil ik uiteraard burgemeester worden. Iets anders beweren, zou maar vreemd zijn. Ik denk dat dat gezonde ambitie is.”

Is Dirk De fauw (CD&V) geen goede burgemeester?

“Dat zeg ik niet. We werken zelfs heel goed samen. Maar Dirk heeft zelf aangegeven dat hij geen volledige legislatuur meer zal doen. Wij vinden dat Brugge iemand verdient met een lange termijn-horizon, bij voorkeur twaalf jaar. Want wanneer zal Dirk stoppen? Na enkele dagen, weken of jaren?”

“Brugge mist peper en zout, durf ook. Als wij in het nieuws komen, is het nog altijd met koetsen, paarden en zwanen”

Is de ruzie over de ziekenhuizen een smet op het palmares van deze coalitie?

“Ik ben geschrokken van de harde taal die daarover is gevallen op de gemeenteraad van november. De burgemeester en ik hebben toen een week niet met elkaar gesproken. Maar intussen is het bijgelegd. Wij willen het AZ Sint-Jan verder uitbouwen als een sterke publieke zorgpartner. CD&V en de burgemeester wilden vooral snel een fusie realiseren met Sint-Lucas. Dat staat echter niet in het bestuursakkoord. Let wel: ik ben niet tegen een fusie, maar ik ga me daar niet in laten opjagen. Het AZ Sint-Jan moet vooral publiek blijven. Dat zal uiteraard een item worden in de campagne.”

U wil een stad met ballen, zei u al. Is Brugge aan het indommelen zoals soms gezegd wordt?

“Als derde stad van Vlaanderen vind ik inderdaad dat wij meer op de agenda mogen wegen. Op 1 juli schrapt de Vlaamse regering maar liefst 190 bushaltes in onze stad. Waarom laten CD&V en Open Vld dat gebeuren? Hun partijen zetelen in die regering! Ik zou dat niet laten gebeuren als Vooruit in de regering zit. Maar dat is niet alles. Brugge mist vooral peper en zout, durf ook. Als wij in het nieuws komen, is het nog altijd met de koetsen, de paarden en de zwanen. Ik wil de stad ook als ondernemende stad in de kijker zetten, om maar één voorbeeld te geven.”

Was de aanstelling van Dalilla Hermans – om de kandidatuur van Brugge voor Europese culturele hoofdstad te coördineren – geen gedurfde zet?

“Absoluut wel. En Dirk De fauw verdient ook lof voor de manier waarop hij Dalilla verdedigt. (fijntjes) Weet u wat mij opvalt? Dat zelfs De fauw meer ballen toont, sinds vorig jaar mijn boek is verschenen (Brugge met ballen, red.). Dat gaat niet alleen over die heisa, maar ook over mobiliteit bijvoorbeeld. Eindelijk durft hij wat meer stappen te zetten richting autoluwe binnenstad, al ontbreekt het nog altijd aan een totaalvisie.”

Hoe blikt u eigenlijk terug op die heisa?

“Ik had het niet zien aankomen. Bruggelingen zijn verdraagzame mensen. Ik was dan ook blij dat er vorige week honderden mensen opdaagden op de Burg om Dalilla te steunen. Dat heeft haar echt deugd gedaan. Eigenlijk kan ik kort zijn over wat er is gebeurd: Vlaamse Belang heeft een racistische haatcampagne georganiseerd om een karaktermoord te plegen. Natuurlijk durven ze het zo niet te benoemen. Ze noemen het woke. Wat een onzin. In Brugge liggen er meer mensen wakker van de slechte voetpaden dan van woke.”

Vlaams Belang valt over een oud citaat van Hermans die zei dat de blanken in de loop van de geschiedenis altijd aan de verkeerde kant stonden. U niet?

“Is dat een mooie uitspraak? Neen. Maar is dat een reden om een karaktermoord op iemand te plegen? (benadrukt) Zéker niet. Ik zou wel eens willen weten hoeveel geld zij weer aan Facebook gegeven hebben om hun haat te spuien. Het is trouwens een externe jury die Dalilla heeft weerhouden uit tien kandidaten. Ik was heel blij met die keuze, want zij is zonder twijfel een geschikte kandidate om Brugge cultureel weer op de kaart te zetten. Zij kan zorgen voor de peper en zout die deze stad nodig heeft. Helaas heeft het imago van onze stad en ook onze kandidatuur een ferme deuk gekregen door die vuile haatcampagne.”

Je zou ook het omgekeerde kunnen zeggen: Brugge is niet geplooid voor de hetze.

“Misschien wel, ja. In onze stad is er geen plaats voor racisme en het voltallige stadsbestuur heeft dat inderdaad duidelijk gemaakt. Nu goed: belangrijker dan de nominatie zelf wordt het traject dat we de komende jaren afleggen. Dalilla zal vast en zeker zorgen voor een frisse wind in het Brugse culturele leven.”

Bent u ook kwaad op Maaike De Vreese en N-VA?

“Omdat ze liet noteren dat deze aanstelling geen goede zaak is? Neen. Op de gemeenteraad leek N-VA al de bocht gemaakt te hebben. Uiteindelijk hebben zij enkel wat vragen gesteld over de procedure. Dus neen, ik ben niet kwaad op haar.”

Zou u hier een coalitie overwegen met N-VA?

“Ik kan praten met elke partij die niet extreem is, dus ook met N-VA.”

Volgend jaar zijn er ook nationale verkiezingen. Mogen we u ook daar op een lijst verwachten?

“Conner wil dat de kopstukken van alle steden meedoen, dus ja, dat is de bedoeling. Maar ik weet nog niet op welke lijst. Ik kan wel al zeggen dat ik geen cumul zal doen. Als ik burgemeester kan worden, dan kies ik resoluut voor Brugge. Deze stad verdient een voltijdse burgemeester. Ik vind het wel schandalig dat de Vlaamse regering de opkomstplicht heeft afgeschaft voor de lokale verkiezingen. Dus terwijl de nationale partijen zullen ruziemaken over de volgende regering, zullen wij de mensen moeten overtuigen om naar de stembus te gaan. Dat is krankzinnig. In een democratie gelden rechten en plichten. Een van die plichten is dat elke burger moet gaan stemmen.”

Deze week dook trouwens een opmerkelijke naam op in Het Laatste Nieuws. Is Renaat Landuyt van plan een comeback te maken?

“Dat lijkt me straf. Ik heb het ook gelezen, maar ik zou niet weten waarop dat gebaseerd is. Renaat heeft al eventjes afscheid genomen van de politiek.”