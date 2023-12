Overweg in Hogeweg Menen wordt oversteekplaats voor voetgangers en fietsers: “Krijgen gevoel dat we niets te zeggen hebben”

Sinds donderdag 30 november staat er een signalisatiebord aan beide kanten van de overweg in de Meense Hogeweg dat aankondigt dat de overweg gesloten zal zijn vanaf 11 december. Op maandag kregen de buurtbewoners een brief binnen van Stad Menen en Infrabel waarin de plannen werden uitgelegd. Buurtbewoners hekelen de gebrekkige communicatie en Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken spreekt van een communicatiefout. Peggy Vanoverschelde, de directeur van de nabijgelegen basisschool VBS Binnenhof, maakt zich zorgen over de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Ronny Vermeersch woont sinds 1980 in de Hogeweg in Menen. Hij ziet weinig voordelen in de plannen van Infrabel om de overweg in de Hogeweg om te bouwen tot een exclusieve oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. “Ik ben tegen de plannen”, stelt de Menenaar. “Het verkeer zal voortaan via de Generaal Lemanstraat gaan, wat uiteindelijk enkel maar voor meer files zal zorgen.”

Ronny Vermeersch woont in de Hogeweg © Rémi Bruggeman

Meer of minder verkeer?

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) ziet dat anders: “De inschatting is dat door de sluiting van de overweg er net minder verkeer zal zijn in de Hogeweg en Generaal Lemanstraat. Het is de bedoeling dat vrachtverkeer en auto’s die geen bestemming in de Gen. Lemanstraat of Hogeweg hebben een andere weg vinden.”

“Mensen die bijvoorbeeld van Wervik komen of richting Grensland rijden, zullen nu meer op de hoofdbanen blijven en via N58-Ringlaan of Ringlaan-Wervikstraat hun bestemming bereiken. De omvorming van de overweg vraagt een wijziging van gewoontes van de huidige weggebruikers, maar voor de school in de buurt, VBS Binnenhof, wil dat zeggen dat er minder verkeer zal zijn. De mensen die niet in de buurt moeten zijn, zullen immers niet langer langs daar een tijdswinst kunnen maken.”

Het verkeer van Wervik naar Menen zal voortaan via de hoofdbanen gebeuren © Stad Menen

Peggy Vanoverschelde, de directeur van de basisschool, schat een andere evolutie in: “Dit is een heel jammerlijke zaak. De situatie is nu tijdens de piekuren al gevaarlijk en dat zal nu enkel toenemen. We hebben hier zo’n 350 leerlingen, dat is 20 procent van de volledige scholenkoepel. 11 procent van de schoolgaande jeugd uit Groot-Menen komt naar hier. Dat lukt niet altijd te voet.”

“Het zal enkel gevaarlijker worden, met nog meer verkeer. We gingen al eens met een afvaardiging van leerlingen naar het stadhuis om de onveiligheid aan te kaarten, maar sindsdien is er niets gebeurd. Het is wachten tot er iemand iets overkomt voordat er wordt ingegrepen.”

De directeur van de basisschool bij de overweg in kwestie © Rémi Bruggeman

Meteen aan de slag

“Er zijn hier inderdaad een aantal zaken gevraagd om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren en daarmee zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan”, zegt schepen Roose daarop. “De doorlooptijd is echter soms langer dan verwacht, maar ondertussen zijn de meeste vragen om het verkeer er te temperen, zoals veilige zebrapaden en de zone 30, geïmplementeerd.”

“De aanpassing van de overweg kadert bijvoorbeeld tevens in een veiligere schoolomgeving. Je kan in de praktijk niet alles van de ene op de andere dag realiseren, dat zou pas een schokeffect geven.”

Zowel Vermeersch als Vanoverschelde hekelen, los van de plannen, de gebrekkige communicatie van Infrabel en het stadsbestuur. “Op maandag kregen we een brief binnen van het stadsbestuur en Infrabel, maar op donderdag zijn er hier al borden gezet die de werken aankondigen.”

“Voordien zijn wij wel al eens uitgenodigd op een infomoment, dat was op 15 maart, over de invoering van de zone 30 in de wijk. Toen werd terloops gemeld dat de overweg permanent dicht zou gaan, wat commotie veroorzaakte. De aanwezigen deden enkele voorstellen, zoals een invoering van een eenrichtingsverkeerstraat, maar we krijgen zo het gevoel dat we niks te zeggen hebben.”

Het signalisatiebord staat er sinds donderdag 30 november © Rémi Bruggeman

Communicatiefout

Patrick Roose en Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken menen allebei dat de communicatie toen niet “terloops” was. “We konden toen gewoon nog geen datum meedelen”, zegt Baeken daarover. “We hebben alleszins voldoende aandacht geschonken aan die werkzaamheden. Wat de recente communicatie betreft, moet ik toegeven dat er een fout is gebeurd met het aankondigingsbord.”

“Het is de bedoeling dat de buurtbewoners eerst geïnformeerd worden via een brief en dat het aankondigingsbord voor de werf erna komt. Nu is dat niet gebeurd en dat betreur ik. We zullen dit meenemen naar de toekomst en zorgen ervoor dat de communicatie tussen Infrabel en de aannemer meer gestroomlijnd kan verlopen.”

Groter geheel

“Deze werkzaamheden kaderen trouwens in een groter geheel. We proberen als infrastructuurbeheerder zoveel mogelijk overwegen af te schaffen, als er een draagvlak voor is weliswaar. Momenteel verdwijnen er zo jaarlijks 15 à 20 oversteekplaatsen. Dat kadert in een algemeen beleid voor veiliger verkeer.”

“In het geval van de Hogeweg waren de opties beperkt. Je kan er geen tunnel graven om onder de overweg te geraken. Dan zijn we, in overleg met het stadbestuur, tot de oplossing gekomen waarbij de zachte weggebruikers nog kunnen oversteken. Deze beslissing is trouwens al in 2021 ingeschreven in het mobiliteitsplan van Stad Menen. We zitten op dezelfde golflengte als de stad. De gevolgen die de werken met zich zullen meebrengen, kunnen volgens ons voldoende worden opgevangen.”

“De gevolgen die de werken met zich zullen meebrengen, kunnen volgens ons voldoende worden opgevangen.” -Thomas Baeken, Infrabel

“De overweg zal vanaf 11 december eerst twee weken afgesloten zijn voor alle verkeer. Ik begrijp dat dat vervelend is, maar dat is in het belang van de veiligheid tijdens de werken. We zullen er alles aan doen om het zo snel mogelijk in orde te brengen zodat voetgangers en fietsers binnenkort terug over kunnen steken.”

Woordvoerder Baeken geeft ook nog mee dat er gesprekken lopen tussen Infrabel en andere lokale besturen in de regio over eventuele andere afschaffingen van overwegen: “We hebben altijd contacten met de lokale besturen. Wij stellen een streefbeeld op van wat volgens ons ideaal is. Dat is dan geen verplichting voor de lokale besturen, maar eerder een suggestie.”

“In het geval van de Hogeweg werd op vraag van de stad bijgestuurd om de zachte weggebruiker te vrijwaren. Als het draagvlak er niet is, dan doen we het niet. In de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn er gesprekken lopende, maar nog geen concrete plannen.”