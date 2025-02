Over heraanleg van Brugsebaan in Gistel wordt al dertig jaar gesproken: komt er eindelijk een gescheiden riolering en een nieuw wegdek?

Er lijkt schot in de zaak te komen in de plannen om de Brugsebaan opnieuw aan te leggen. Bevoegd schepen Geert Deschacht (Team Burgemeester) geeft aan dat het dossier is opgestart. Er moet wel nog een bezwaar van een buurtbewoner worden behandeld.

Onafhankelijk Samen Gistel-raadslid Kathleen Bruneel gooide de aanpak van de Brugsebaan op de politieke agenda. Vooral het fietspad vandaag stippellijntjes aan de zijkant van de weg verdient volgens het oppositieraadslid de nodige aandacht. Het lijkt erop dat deze legislatuur werk zal worden gemaakt van een heraanleg van de Brugsebaan.

Aanbesteding

“Het dossier zit in een opstartfase, het aanbestedingsdossier is vertrokken. Het betreft de aanleg van een gescheiden riolering en nieuwe bovenbouw. Meer specifiek gaat het over het stuk tussen de Galgestraat en de grens met het naburige Westkerke (Oudenburg)”, brengt schepen Deschacht positief nieuws.

Er is echter bezwaar ingediend door één bewoner van de Brugsebaan. Dat bezwaar wordt binnenkort behandeld. “Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de aanbesteding opgestart worden. In dat geval hoop ik om dit jaar nog met de werken te kunnen starten.”

Mogelijk, zo stelt Deschacht nog, starten in het voorjaar wel al de nutswerken. “Een kostprijs kan ik nog niet meegeven, gezien het aanbestedingsdossier door alle partijen nog moet worden doorgenomen.”

Minimale kosten

En met alle partijen doelt de schepen op Aquafin, Fluvius, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Gistelse stadsbestuur. “Het aandeel voor Gistel is zeer miniem, gezien dit een Vlaamse gewestweg is. Slechts 6 tot 7 procent van de totale kosten zou voor Gistel zijn. Het betreft enkele voetpaden en de bovenbouw van enkele zijstraten, zoals onder andere een stuk Zevekoteheirweg.”

Over de heraanleg van de invalsweg wordt al meer dan dertig jaar gesproken.