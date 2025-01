Oudschepenen van Roeselare Frans Dochy en Francis Werbrouck krijgen kwartierstaat: “Dit is echt een mooi geschenk”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie kregen voormalig schepenen Frans Dochy en Francis Werbrouck hun kwartierstaat. “Dit is echt een mooi geschenk.”

Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie organiseerde vrijdagavond in De Zilverlink haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. “Naar jaarlijkse gewoonte overhandigen we dan ook de kwartierstaat aan een persoon die iets belangrijks heeft verwezenlijkt in de regio rond Roeselare. Vaak is dat iemand uit de politiek, maar door de vele verkiezingen vorig jaar kozen we toen voor Rudi Ghequire van brouwerij Rodenbach”, aldus Wilfried Devoldere van de vereniging.

Dit jaar werd er gekozen voor twee politici. Ere-schepenen Frans Dochy en Francis Werbrouck kleurden vanaf de jaren ’80 zo’n dertig jaar de Roeselaarse politiek. Zij kregen beiden hun kwartierstaat en ontdekten zo waar hun wortels liggen. “Dit is een erg mooi geschenk. Jullie hebben veel tijd gestoken in het uitpluizen van onze afkomst.”