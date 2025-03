Oude Veurnevaart krijgt een grondige onderhoudsbeurt

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv zijn ruimingswerken gestart aan de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort. De Oude Veurnevaart speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding in de regio. Het kanaal zorgt voor de afwatering van de polders tussen de duinen en het kanaal Nieuwpoort Duinkerke op het grondgebied van Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne. De vaart verbindt het Langgeleed nabij de Pieter Deswartelaan en mondt via het Kattesas uit in de IJzer tussen de Ganzepoot en de Noordzee.

Aannemer TM Ghent Dredging-Deme Environmental is recent gestart met het verwijderen van de beplanting rondom de Oude Veurnevaart nabij de straten Juul Filliaertlaan, Witte Brigadelaan en de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort. Aansluitend start de ruiming van het slib tussen de Kaai (N34) en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

“Alle betrokkenen werken hard aan de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan Weerbare Westhoek. Ook het ruimen van de waterloop maakt onderdeel uit van dit actieplan dat werd opgemaakt naar aanleiding van de hoge waterstanden in de Westhoek tijdens de winter 2023-2024. Het actieplan moet voor meer waterveiligheid in het IJzerbekken zorgen”, zegt Krista Maes, waarnemend gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De werken zijn toegewezen voor 3,75 miljoen euro. De provincie West-Vlaanderen subsidieert voor 2,5 miljoen euro. (PG)