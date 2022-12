Oud-burgemeester Eric De Keyser verlaat na 40 jaar de politiek: “Een lange, maar boeiende tijd”

Na veertig jaar in de politiek neemt Eric De Keyser (68) afscheid van de Diksmuidse gemeenteraad. De oud-schepen en -burgemeester wordt opgevolgd door Thierry Hardy (54). “Het is een lange, maar boeiende tijd geweest”, blikt Eric terug.

“Ik vind dat mijn tijd van gaan gekomen is”, opent Eric De Keyser (Vooruit). “Al 40 jaar zetel ik immers in deze gemeenteraad. Ik zat 24 jaar in de meerderheid en 16 jaar in de oppositie. Het is een lange, maar ook een boeiende tijd geweest en ik hou er heel wat mooie herinneringen aan over. In die 40 jaar heb ik alle ambten uitgeoefend: van OCMW-raadslid over gemeenteraadslid en schepen tot burgemeester.” Eric De Keyser was in 2004 en 2005 zo’n twee jaar waarnemend burgemeester van de stad.

Realisaties

“Uiteraard waren er ook mindere momenten”, vervolgt hij. “Woordbreuk is er één van, tot tweemaal toe zelfs. Ik ben trots dat ik altijd mijn woord heb gehouden. Ik mag in de spiegel kijken. Niet iedereen kan dat zeggen. Tot tweemaal toe werd, na het ondertekenen van een politiek akkoord, door politici hun handtekening verloochend. Laatst nog tijdens de verkiezingen van 2018. Maar ook binnen de eigen partij maakte ik tweemaal overloperij mee en dat omwille van mandaten. Zelf heb ik mij altijd ingezet voor mijn partij, maar vooral voor de Diksmuideling én de stad.”

Portus Dixmuda

Eric leerde ook heel wat interessante mensen kennen. “Ik heb ook heel veel bijgeleerd. Gedurende 16 van de 40 jaar was ik schepen en dat is een periode waar ik tevreden op terugblik. Ik heb heel wat kunnen realiseren. Alles opnoemen is onbegonnen werk, maar ik onthou vooral de dorpskernvernieuwing in Nieuwkapelle, de renovatie van de industriezone Heernisse, de vele sociale woongelegenheden… Daarnaast werd via ruimtelijke ordening mogelijk gemaakt dat de Colruyt naar Diksmuide kwam en ik herinner me ook de realisatie van de kleinhandelszone aan de Esenweg. Ook de realisatie van Portus Dixmuda kwam er dankzij de socialisten.”

“Wat weinigen weten, is dat ik al in 2005 het provinciaal domein De IJzerboomgaard op de rails heb gezet. Toen was ik provincieraadslid en ik wou een vaste stek voor De Groene Kans en meteen ook een publiekstrekker voor de stad. Ik mag zeggen dat ik met de collega-socialisten in de meerderheid vele miljoenen euro’s naar Diksmuide gehaald heb. Tijdens de periode van mijn schepenambt was ik steeds bereikbaar voor de burger. Ik hield elke zaterdagvoormiddag twee uur zitdag, veertien jaar lang. Daarnaast was ik ook tijdens de week aanwezig op het stadhuis. Tot slot heb ik nog een raad voor de meerderheid en de toekomstige politici: blijf bereikbaar voor de burgers, luister naar hun verwachtingen, hun grieven en probeer een oplossing aan te reiken. Begeef je onder de mensen, ga naar een toneelvoorstelling, optreden, evenement… Daar voel je wat er leeft onder de mensen.”

Nieuwe dingen

Nu voelt Eric De Keyser dat het tijd is om de fakkel door te geven. In de gemeenteraad wordt zijn zetel overgenomen door Thierry Hardy (54). Hij is gehuwd met Els Debeuckelaere en de vader van Jarryt, Geetan en Kjell. Thierry stond tijdens de verkiezingen van 2018 voor de tweede keer op de lijst. “Ik koos voor politiek omdat ik mensen wil helpen, iets voor de stad wil doen en het beleid wil helpen plannen”, aldus Thierry. “De gemeenteraad is voor mij nieuw. Voordien zat ik in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Daar wordt in de gemeenteraad vaak wat minachtend over gedaan. Het komt weinig aan bod en dat vind ik jammer, want ook dat is heel belangrijk en daar zou ik dus wat verandering in willen brengen. Voor mij wordt het een tijd van nieuwe dingen ontdekken, waarbij het sociale heel belangrijk is. Het is nog te kort dag om al te zeggen wat ik wil realiseren. De verkiezingen zijn al te dichtbij om nog veel te kunnen doen, maar intussen kan ik mij goed inwerken, dossiers opvolgen en kijken wat ik in de toekomst voor Diksmuide en de Diksmuideling kan betekenen.”