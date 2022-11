Opvallend: een week voor de volksraadpleging wappert vlag van Ruiselede aan woning in het centrum

Zondagmorgen gespot in het centrum van Ruiselede: de vlag van het molendorp tegen de gevel van een particuliere woning.

Zelden gezien, tenzij bij officiële feestdagen aan openbare gebouwen en/of het gemeentehuis. Dat is precies een week voor Ruiselede naar de ‘stembus ‘trekt. Zondag 27 november gaat de volksraadpleging door met die ene cruciale vraag, te beantwoorden met een Neen of een JA: “Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?”.

De oproepingsbrieven staan in veel woonkamers mooi geprikt of op de schouw. Voor het zover is, zijn er nog drie infomomenten in Ruiselede, twee in Wingene. Nomen est omen? Is de naam een voorteken? Is dit de week van veel discussie, commotie of gelatenheid? Heel frappant en veelzeggend, dat nu een week voor de speciale zondag voor Ruiselede, iemand zowaar ostentatief zijn liefde voor eigen dorp etaleert. Of de start van een vurige week? De tijd zal het uitwijzen.

(RV)