Opvallend: bij gure omstandigheden zijn er minder gebruikers van de nachtopvang in Roeselare

De nachtopvang van Het PosThuis beschikt ondanks de koude van de afgelopen weken nog steeds over voldoende capaciteit. Meer nog, bij extreme omstandigheden is de vraag naar een plaats om te slapen lager dan bij goede omstandigheden. “Wie een netwerk heeft, kan daar bij bijvoorbeeld barre koude sneller terecht”, klinkt het.

“De nieuwe nachtopvang is ongeveer een half jaar in gebruik en heeft een capaciteit van 21 slaapplaatsen”, horen we van Siska Rommel. “In deze koude dagen hebben we als burger meer aandacht voor daklozen en hopen we vooral dat niemand op straat hoeft te slapen.”

“Vorige week las ik dat er een terugval is van het aantal aanvragen omdat daklozen dan vaker beroep doen op hun netwerk. Vermoedelijk gaat dit dan over autochtonen. De nachtopvang is niet exclusief voor daklozen uit Roeselare, ook OCMW’s van andere (kleinere) steden sturen deze mensen door naar de Roeselaarse nachtopvang. Graag zou ik weten hoeveel aanvragen er momenteel van buiten Roeselare komen en over hoeveel migranten en illegalen we dan spreken.”

Autochtone mannen

Schepen Bart Wenes (CD&V): “In vergelijking met de vorige winter, november 2021 tot maart 2022, toen hadden we 74 unieke personen die een beroep hebben gedaan op de nachtopvang. Wetende dat we toen met een beperktere capaciteit zaten, er waren ook nog coronamaatregelen. Het ging vooral om alleenstaande mannen tussen 31 en 50. Vooral autochtone mensen, van Belgische origine. Dat blijkt ook uit de huidige cijfers, sinds 1 november, in het PosThuis. De tendens blijft hetzelfde met vooral alleenstaande mannen van Belgische origine, ruim 80 procent. De meeste hebben het OCMW als referentieadres of ambtshalve geschrapt. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen van buiten Roeselare. Niet alleen van omliggende gemeente, maar ook steden zoals Kortrijk, Brugge, Oostende. We merken dat we in de winterperiode minder gebruikers hebben dan in de zomerperiode. We concluderen dat de deur van vrienden of familie in barre omstandigheden sneller open gaat dan in de zomer bijvoorbeeld.”

“We hebben eind oktober alle dak- en thuislozen een telling opgestart. We verwachten de resultaten over enkele maanden. Dan zullen we een beter zicht hebben op onze gebruikers.”