Oppositieraadsleden stellen vragen over nieuw jeugddorp in Veurne

Oppositieraadsleden Staf Sys en Julie Dedrie van team8630 kijken uit naar het geplande jeugddorp, maar hebben daarbij nog heel wat vragen.

Staf Sys merkte op dat er nog heel wat bezorgdheden vanuit de jeugdverenigingen zijn over het beloofde jeugddorp. “Een eerste bezorgdheid is de oppervlakte van de verschillende lokalen. In de beide conceptnota’s lees ik dat er twaalf lokalen worden voorzien, zes voor KSA Kerelstede en zes voor KSA Roodkapjes en één zou een oppervlakte hebben van 25 vierkante meter. Zowel in de jeugdraad als in de projectgroep werden opmerkingen geformuleerd dat deze lokalen te klein zouden zijn en niet praktisch om bepaalde activiteiten te organiseren. Zullen deze lokalen wel nog voldoende functioneel zijn? Er zou ook een verdieping worden geschrapt? En de geplande lift, wordt die ook geschrapt? We willen graag duidelijkheid over de toegankelijkheid: blijft men bij sleutels of wordt het een badgesysteem, waaraan toch een meerkost is verbonden. En hoe zit het met de toegankelijkheid van vrachtwagens die tot aan de poort moeten kunnen rijden om te laden en te lossen? Op het gelijkvloers is één verkleedruimte/berging voorzien voor de twee jeugdbewegingen – kan die worden gesplitst?”

Bewuste keuze

Elise Sticker, schepen van Jeugd: “Door de stevig gestegen prijzen in de bouwsector zijn we genoodzaakt om van de oorspronkelijke plannen af te wijken. We zullen deze opnieuw evalueren en alternatieve aanpassingen bekijken, maar de oppervlakte blijft, en ook de lift. De gedeelde ruimte is bedoeld om gedeeld te gebruiken, en toegankelijk voor elke jeugdvereniging. De keuze voor het badgesysteem is een bewuste keuze: als de sleutels verloren gaan, moet ook het slot worden vervangen, en dat kost geld! Met de toegankelijkheid van vrachtwagens is wel degelijk rekening gehouden.”

Verwarmingsprobleem

Julie Dedrie verwees naar voorbeelden in andere steden waar de KSA voor overnachting/douche een bedrag aanrekent dat op de rekening van de vereniging komt. “Kan dit ook in Veurne? Dat geld zou de jeugdbeweging kunnen gebruiken om materialen te kopen.” Dat kan volgens schepen Sticker niet: “We focussen hier echt op huisvesting, speelpleinwerking, op kamp gaan.” Julie wilde ook weten of er een oplossing was voor het verwarmingsprobleem in Briekeljong: “Die doet het al een tijd niet meer, en het is er koud en kil. Stad Veurne is hiervan op de hoogte, maar stelt dat we moeten wachten op het nieuwe jeugddorp. Is er een tijdelijke oplossing?” Schepen Sticker: “We kunnen daar inderdaad geen grote investeringen meer doen, maar als het te koud is, kunnen de jeugdverenigingen terecht in de sporthal.”