Oppositiepartijen CD&V en Groen gaan als ‘Samen Gistel’ naar de kiezer: “Afstappen van wij-zijpolitiek”

Zoek straks niet naar CD&V of Groen op het kiesbiljet. Op zondag 13 oktober trekken beide oppositiepartijen samen naar de kiezer als ‘Samen Gistel’. Ook de aanvoerders van de lijst liggen al vast, met de ervaren Annie Cool in de spits. “We delen vaak dezelfde mening. Door samen naar de kiezer te trekken, scheppen we meteen duidelijkheid”, verklaren beide partijen hun samenwerking.

Na twaalf jaar de burgemeester te hebben geleverd, werd CD&V bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar de oppositiebanken verwezen. Met zeven zetels is het de op één na grootste partij. Tegelijk wist Groen toen voor het eerst een zetel te bemachtigen. Nu trekken ze met een gezamenlijke lijst naar de kiezer: Samen Gistel. “We groeperen de kandidaten van CD&V, Groen en nieuwe gezichten. Bij Samen Gistel staat de Gistelnaar centraal. In het nieuwe project willen we een antwoord bieden op de vraag van de inwoners om af te stappen van een wij-zijpolitiek, waarbij partijen en personen tegen elkaar worden opgezet”, laten Annie Cool, Bas Vermeulen, Andy Versyck en Sofie Asaert samen weten. Het viertal zal in die volgorde ook op de lijst staan, maar maakt zich sterk een klavertje vier te vormen. “We kiezen er resoluut voor om niet met een traditionele kopman of -vrouw naar de kiezer te stappen. We willen verbinding maken met de inwoners via een diverse kopgroep en tonen dat samenwerken wérkt.”

Ervaren gids

Toch kan er maar één persoon daadwerkelijk op nummer één staan op het kiesbiljet. Dat wordt Annie Cool (63), die op het einde van de legislatuur liefst 36 jaar politiek actief zal zijn. Ze wordt als “de ervaren gids” omschreven door de collega-lijsttrekkers. Cool, naaste adviseur van Vlaams minister Hilde Crevits, was onder meer twaalf jaar schepen, waarvan zes jaar voorzitter van het OCMW – de eerste vrouw in Gistel die dat mandaat bekleedde. “Annie draait al jaren mee, lokaal maar ook op Vlaams niveau. Ze zal haar kennis en ervaring delen met de andere kandidaten, en is een extra troef”, dixit Bas Vermeulen (26), die zo’n half jaar geleden z’n zitje in de gemeenteraad innam na het vertrek van raadslid Jan Willems. “Bas heeft zich intussen al verschillende keren laten opmerken met zijn uitgebreide dossierkennis. En met een twintiger in ons klavertje vier tonen we aan dat jongeren een plaats hebben in Samen Gistel”, meent Andy Versyck (40), op vandaag de enige Groen-verkozene en actief als consultant. Hij nam begin 2023 over van Kimberly Maenhoudt. De vierde kandidaat die nu al bekend is, is Sofie Asaert (45). Ze is op vandaag leerkracht godsdienst in het Atlas Atheneum in Gistel en aangesloten bij Groen. “Ze is nieuw in de politiek, maar heeft een sterk maatschappelijk engagement”, onderstreept Cool. In totaal mogen de kieslijsten in Gistel 23 kandidaten tellen. Welke fractie hoeveel leden zal afvaardigen, is nog niet duidelijk. Maar gezien CD&V meer vertegenwoordigers telt in de gemeenteraad dan Groen, lijkt het logisch dat de christendemocraten meer kandidaten zullen tellen. “De lijst krijgt verder vorm naargelang meer mensen betrokken geraken en ideeën naar voren worden geschoven. Het is iets dat moet groeien”, geeft afdelingsvoorzitter Nicolas Dehaemers mee. Wel is duidelijk dat Bart Halewyck, burgemeester tussen 2006 en 2018, bewust en uit eigen beweging een steunende rol zal vertolken.

Nationale steun

Toch is het opvallend dat de christendemocraten, toch een grote lokale speler, en het relatief jonge Groen samen naar de kiezer trekken. “Het is een signaal van eerlijkheid naar de Gistelnaars. In de gemeenteraad delen we vaak dezelfde mening en visie, en dezelfde thema’s en problemen beroeren ons. Samen sta je sterk”, maken Cool en Versyck zich verder sterk. “We krijgen ook steun vanuit de nationale partijleiding”, klinkt het bij zowel CD&V als Groen. En de programmapunten? “Die maken we de komende weken kenbaar. Het programma zal een globaal plan omvatten om het dagelijkse leven aangenamer te maken.” Samen Gistel voegt er wel aan toe dat mobiliteit, (openbaar) groen, jeugd en vrije tijd belangrijk zullen zijn. “Uit een rondvraag blijkt dat 55 procent van de inwoners tevreden is over het aanbod parkeerplaatsen in Gistel. Maar de tevredenheid bij zachte weggebruikers is zowat de helft. Dan weet je dat er veel werk aan de winkel is”, claimt Versyck. Eerder al raakte bekend dat burgemeester Gauthier Defreyne Open Vld omdoopte tot Team Burgemeester. Zij zijn nu de grootste partij met tien zetels. Collega-bestuurspartijen N-VA (2) en Vooruit (2) en oppositiepartij Vlaams Belang (1) zijn straks de andere keuzemogelijkheden. Defreyne gaf eerder al aan dat hij een voorzetting van de huidige coalitie ziet zitten.