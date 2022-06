Oppositiepartij N-VA/Open VLD fileert beleid stadsbestuur in eigen krantje

Deze week ontvingen alle inwoners De Waregem Krant in de bus. Dat is een initiatief van N-VA/Open VLD, waarmee de oppositiepartij een stand van zaken opmaakt na de eerste helft van de huidige legislatuur. “We willen na oktober 2024 het Waregemse beleid mee vormgeven.”

‘Uw krant voor Waregem en zijn deelgemeenten. Een stand van zaken halfweg de legislatuur.’ Die boodschap prijkt bovenaan De Waregem Krant. Oppositiepartij N-VA/Open VLD bedeelde de voorbije week een zelfgemaakte papieren gazet van acht pagina’s, waarin het beleid van de eerste helft van de huidige legislatuur wordt besproken.

“Met deze Waregemkrant willen we de inwoners op de hoogte houden van enkele belangrijke dossiers in Waregem”, vertelt fractieleider Michiel Vandewalle. “We hebben een oplijsting gemaakt van onze eigen voorstellen die door het stadsbestuur reeds werden uitgevoerd. Daarnaast bespreken we ook plannen die de meerderheid beloofd had uit te voeren en voorstellen waar het CD&V-bestuur niet moet of moest van weten.”

Onder meer het kostenplaatje van de vernieuwing van Het Pand wordt in het krantje behandelt, maar ook het mobiliteitsplan en de aandacht voor deelgemeenten wordt uitvoerig onder de loep genomen.

“We hopen dat de Waregemnaar tevreden kan zijn op ons oppositiewerk. En we verlangen om na de volgende verkiezingen in oktober 2024 het Waregemse beleid mee vorm te geven. Een frisse wind door de bestuursploeg zou gezond zijn voor onze stad”, aldus Vandewalle. (LV)