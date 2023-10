Oppositiepartij N-VA is ongerust over “politieke chaos” in Knokke-Heist

Oppositiepartij N-VA is ongerust over de “politieke chaos” in Knokke-Heist. Dat zegt fractieleider Cathy Coudyser woensdag in een reactie op het aangekondigde ontslag van burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Het bestuur zou volop aan de slag moeten gaan met de aanbevelingen in de audit, maar vandaag heerst er chaos.”

De woelige weken in Knokke-Heist naar aanleiding van een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging bereikten dinsdagavond een kookpunt. Burgemeester Piet De Groote kondigde in het programma ‘De Tafel van Gert’ op Play4 zijn ontslag aan. Zaterdag werd met een geheime stemming nog besloten dat De Groote niet als lijsttrekker naar de volgende verkiezingen mocht trekken. Eerder stapte ook al schepen Kris Demeyere op naar aanleiding van de aantijgingen rond belangenvermenging.

Chaos

Volgens oppositiepartij N-VA is de chaos in de gemeente compleet. “De ruzie binnen de partij Gemeentebelangen ligt nu op straat. Wij distantiëren ons daarvan, maar wij maken ons grote zorgen”, zegt fractieleider Coudyser. “Er moet nog een jaar worden bestuurd en er is heel wat werk aan de winkel. Er liggen belangrijke beslissingen op tafel en nu is net het moment om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit de audit. Het enige wat we momenteel echter kunnen vaststellen, is dat Knokke-Heist in chaos is terechtgekomen.”

Coudyser zegt wel begrip te hebben voor de beslissing van De Groote. “Wat zich binnen de partij afspeelt, weet ik niet. Maar als je het vertrouwen vanuit je eigen partij ziet opgezegd worden, dan heb ik begrip voor die beslissing. Over aanleidingen kan ik me niet uitspreken.” De Groote zei ook de oprichting van een nieuwe partij te overwegen. “Daar nemen wij akte van”, zegt Coudyser nog.