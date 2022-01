Oppositie wil fietsstraat in Noorderlaan opnieuw inrichten: “Hier passeert te veel zwaar verkeer”

Mobiliteit is een vaakbesproken thema binnen Waregem, zowel bij de inwoners als bij de verschillende politieke partijen. Groen hamert steevast op de verbetering van fietsinfrastructuur en het beschermen van de zwakke weggebruiker.

Ook bij Oppositiepartij N-VA/Open VLD staat het thema hoog op de agenda. Fractieleider Michiel Vandewalle uit al jaren zijn ongenoegen over de verkeerssituatie in de Noorderlaan. Past de huidige fietsstraat in de omgeving of moet er werk gemaakt worden van een herinrichting?

Belevering van warenhuizen

De invoering van de fietsstraat naast het station dateert van de vorige legislatuur. Toch blijft het thema actueel. Vorig jaar zei Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) dat de fietsstraat in strijd is met het fietsvademecum van Vlaanderen over de toepassing van fietsstraten.

“Daarin staat te lezen dat autoverkeer maximaal geweerd moet worden en dat belevering van warenhuizen geen goed idee is in een fietsstraat. De situatie in de Noorderlaan staat daar haaks op, met het vrachtverkeer dat de Aldi en de Colruyt moet bevoorraden. Bovendien stoppen er dagelijks 220 lijnbussen aan het station. Die zijn noodzakelijk maar zorgen voor gevaarlijke situaties voor fietsers.”

De situatie is volgens de fractieleider in deze nieuwe legislatuur volledig veranderd. “Met het nieuwe mobiliteitsplan wordt verwacht dat auto’s de ring nemen in plaats van door het centrum te rijden. Dan moet dit kunnen op een vlotte en veilige ring.”

Afgescheiden fietspad

Vandewalle laat verder weten dat de Noorderlaan bovenaan staat in de ongevallenintensiteit in de politiezone Mira.

“Op dinsdag 18 januari werden de cijfers voor 2021 gepresenteerd, daar zien we de straat op plaats vier staan van het meeste aantal ongevallen in de ganse zone.”

N-VA/Open VLD betreurt dat er bij de heraanleg van de Noorderlaan niet gekozen is voor een afgescheiden fietspad. “Er is en was nochtans voldoende ruimte om dat te voorzien. Of het aan de binnen- of buitenkant van de ring moet ingericht worden, moet eerst worden onderzocht.”

Minder ongevallen

Schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) pareert de kritiek van de oppositie. Hij liet eerder al meermaals weten dat bij de bespreking van het ontwerp voor de herinrichting van de Noorderlaan alle partijen akkoord gingen met smalle rijwegen voor gemengd verkeer.

“Op die plek verandert de fietsstraat niets aan de verkeerssituatie. De smalle rijwegen laten namelijk niet toe dat voertuigen fietsers kunnen voorbijsteken. Zelfs voor de herinrichting gold er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.” Op het idee om afgescheiden fietspaden aan te leggen reageert de mobiliteitsschepen kordaat.

“Neen, zoiets is niet aan de orde. Alle politieke fracties van de vorige legislatuur hebben positief advies gegeven voor de fietsstraat en de ongevallen zijn met 35 procent gedaald na de heraanleg van de Noorderlaan”, besluit Himpe.

