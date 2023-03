Oppositie wil buurtplatform Hoplr ook in Alveringem: “Het is geen sociale media”

Oppositieraadslid Emma Breyne (PRO) wil het digitaal platform Hoplr in Alveringem lanceren. Ze is van mening dat dit in de leefomgeving van de gebruikers meer echte menselijke contacten zal opleveren. Burgemeester Liefooghe – en zijn schepenen – zien er niet de minste meerwaarde in.

Het was Emma Breyne (30) die op de gemeenteraad het woord nam en aan de leden van het college voorstelde om Alveringem te laten aansluiten bij Hoplr.

Nood aan hulp

“In 2014 richtten twee Belgische vrienden deze sociale onderneming op om mensen te verbinden met elkaar en hun omgeving. Het is een buurtplatform, geen sociale media. Je geeft je naam en adres in en komt bij je buren en andere mensen uit je leefomgeving terecht. Heb je hulp nodig bij iets, wil je anderen een plezier doen met iets, dan kan je dat via deze weg laten weten. Het is een online platform dat offline contacten als uiteindelijke doel heeft. Je leert mensen uit de buurt kennen en beter kennen. Ik weet dat Veurne en Diksmuide zich hebben aangesloten”, sprak Emma.

“Mijn collega uit Beauvoorde vertelde me dat dit echt leeft in haar dorp. Hoplr monitort de reacties en waakt er ook over. Anders dan in het geval van pakweg Facebook horen haatspraak en roddels hier niet thuis. Het levert geen ongevraagde publiciteit aan. De medewerking van de gemeente is wel nodig om het netwerk aan te maken. Burgers kunnen dus niet individueel intekenen. Download je de app, maar is jouw gemeente niet aangesloten, dan zal je niet verder kunnen. De gemeentelijke kost voor het basispakket bedraagt 2.500 euro. Dat is niet gratis, maar ik vind het de moeite waard.”

Raadslid Breyne vroeg meteen of ze de beheerders van het platform mag uitnodigen voor een demonstratie in het gemeentehuis.

Geen meerwaarde

Het was burgemeester Liefooghe (Gemeentebelangen) die de vraag van Emma beantwoordde. “Ik heb respect voor uw initiatief, maar zie er voor onze gemeente geen enkele meerwaarde in”, antwoordde Gerard Liefooghe. “Dit is een zoveelste digitale netwerk dat voorbij gaat aan echte menselijke contacten. Zorg dat je de mensen uit je buurt kent, maak een praatje of organiseer desnoods een buurtfeest. We gaan geen 2.500 euro uitgeven om onze inwoners voor de zot te houden. Nestor, Samana of Okra ; dat is toegevoegde waarde! Ik waardeer uw moeite. Maar hier kunnen we niet aan meedoen.”

Schepen Karolien Avonture (Gemeentebelangen) voegde toe dat wie in nood zit – bij voorbeeld om het gras af te rijden – bij Nestor terecht kan. Emma Breyne merkte dan weer op dat jonge mensen niet de doelgroep van Nestor zijn. Oppositieraadslid Astrid Dewilde (Onafhankelijk) stelde “dat ze initieel sceptisch was maar dat ze dit voor jonge mensen wel nuttig acht.”

De gemeente Alveringem doet dus definitief niet mee aan Hoplr. Emma Breyne verklaarde zich erg teleurgesteld en ietwat boos. Al is dat laatste gevoel ondertussen wellicht al wat weggeëbd.

(AB)

(Anne Bovyn)