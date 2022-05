Oppositie Ruiselede hijst zwarte vlag na fusieplannen: “We zijn als oppositie schaakmat gezet”

In Ruiselede zijn sinds dit weekend her en der zwarte vlaggen te zien in de voortuinen van huizen. Het is een initiatief van oppositiepartij Respect, dat op die manier zijn ongenoegen laat blijken over de gang van zaken in het dossier van de fusieplannen. “5.400 Ruiseledenaars zijn uitgehuwelijkt zonder enige inspraak”, aldus fractieleider Hannes Gyselbrecht (Respect).

De fusieplannen die Ruiselede begin vorige week op zijn grondvesten deden daveren, zijn nog niet verteerd. Zondag, tijdens de grote rommelmarkt in het centrum, was het nakende huwelijk met buurgemeente Wingene hét gespreksonderwerp van de dag, terwijl er door oppositiepartij Respect op sociale media ook opgeroepen werd om een zwarte vlag buiten te hangen als teken van ongenoegen.

Geen transparantie

“We willen zo de manier van werken van het gemeentebestuur aan de kaak stellen”, is fractieleider Hannes Gyselbrecht duidelijk. “Vooral hoe de beslissing tot stand is gekomen, ligt ons zwaar. Van transparantie en democratie is hier geen sprake. Integendeel, dit is wat men achterkamerpolitiek noemt.”

Naast de oproep om een zwarte vlag uit te hangen, vraagt het inwoners ook om via een flyer hun mening te geven over dit dossier. “Bent u akkoord met de manier waarop deze fusie tot stand zal komen?” is de niet mis te verstane vraag op de flyers.

Bijna 200 jaar geschiedenis weggevaagd

“Het zijn de eerste symbolische acties”, duidt Hannes Gyselbrecht. “Na het nieuws een kleine week te laten bezinken, kunnen we het immers nog steeds niet helemaal geloven. Op één dag is 185 jaar geschiedenis van een gemeente weggevaagd.”

Ook bij de timing van de plannen stelt Hannes Gyselbrecht zich veel vragen. “Bij de vorige verkiezingen hadden wij 46 procent van de stemmen en RKD 47 procent. Dat is helemaal geen meerderheid waarbij ze een mandaat hadden om ons zomaar weg te geven aan een andere gemeente.”

Referendum

“Veel RKD-kiezers geven nu ook aan dat ze niet achter de beslissing staan. Het eerlijkste zou daarom zijn dat er een referendum georganiseerd wordt. Want nu heb je geen enkel draagvlak voor deze beslissing en luisteren ze vooral naar hun eigen gevoel.”

“Dat we binnen onze partij het gevoel hadden dat we met ons team van jonge en ambitieuze Ruiseledenaren een zeer grote kans hadden om de rollen om te draaien en een meerderheid te bekomen, maakt het daarbij extra zuur. Het gevoel leeft dat de burgemeester dat ook voelde en de vlucht vooruit gekozen heeft.”

“Wij zijn op onze beurt schaakmat gezet.” Wat Hannes Gyselbrecht dan nog hoopt te bereiken? “Voor participatie en inspraak is het nu te laat, want alles is in kannen en kruiken. Maar desalniettemin hoop ik van harte dat er toch nog iets mogelijk is.”

