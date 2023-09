Oppositie niet mals voor bestuur Knokke-Heist na inzage audit: “Dit rapport is vernietigend”

Het Vlaams agentschap Audit Vlaanderen heeft haar rapport, dat voornamelijk werd opgestart wegens vermeende belangenvermenging bij de intussen ex-schepen Kris Demeyere in Knokke-Heist, overgemaakt aan het gemeentebestuur. “Dit rapport is vernietigend en de draagwijdte ervan gaat veel verder dan de verantwoordelijkheid van één schepen”, zegt gemeenteraadslid Cathy Coudyser van oppositiefractie N-VA.

De specifieke inhoud van het rapport moet geheim blijven, maar eerder al was duidelijk dat een contract voor leasing en onderhoud van het wagenpark van de gemeente – waarbij ex-schepen en autodealer Kris Demeyere mogelijk zijn voordeel mee zou hebben gedaan – een belangrijk aspect vormt van het gevoerde onderzoek.

“Totale systeemcrisis”

Ook gemeenteraadslid Cathy Coudyser, fractieleider van oppositiefractie N-VA, kon intussen het dossier inkijken. “Wij zullen de vertrouwelijkheid van het rapport niet schenden, maar willen wel aangeven dat de draagwijdte van de audit veel verder gaat dan de politieke verantwoordelijkheid van één schepen zoals de geruchten al maandenlang de ronde doen”, stelt raadslid Coudyser. “Dit rapport is vernietigend. De geauditeerde zaken staan symbool voor een totale systeemcrisis in Knokke-Heist. Het brede lokale bestuur: de burgemeester en schepenen, het managementteam en de hoge ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de malaise die er is in Knokke-Heist. Er is een totale normvervaging. Niemand maalt er blijkbaar nog om dat er ook nog zoiets is als integriteit, wetten en regels toepassen en het algemeen belang dienen. Als transparantie en mededinging of gelijke kansen voor iedereen bij bestekken en overheidsopdrachten met voeten getreden wordt om de vriendjespolitiek in stand te houden, dan zitten we diep in Knokke-Heist.”

Coudyser geeft nog mee dat dit in haar ogen de uitwassen zijn van een bestuur met een absolute meerderheid van één partij die meer dan veertig jaar lang bestuurt, met politici die in dat systeem uitgroeien. Daarnaast is er een ambtenarij die niet meer alert is en niet uitgedaagd wordt. Intussen raakte ook bekend dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) het gemeentebestuur onder verscherpt toezicht plaatst, wat in de praktijk betekent dat een intensief traject van toezicht en begeleid zal opgezet worden via provinciegouverneur Carl Decaluwé.

“Publieke vernedering”

Ook Vlaams Belang reageert, bij monde van afdelingsvoorzitter Philip Claeys. “Deze nieuwe ontwikkelingen zijn een blamage voor het gemeentebestuur en meerderheidsfractie Gemeentebelangen. Bovendien is het een publieke vernedering voor heel Knokke-Heist. Het schokkende is dat het niet zomaar gaat om feiten die ten laste worden gelegd van één voormalige schepen, maar dat er binnen het College van Burgemeester en Schepenen een gedoogcultuur lijkt te bestaan voor de toestanden die werden onderzocht door Audit Vlaanderen”, klinkt het bij Vlaams Belang. “Wij vragen nu dat de Centrale dienst voor de Bestrijding van corruptie deze zaak – en mogelijke andere onregelmatigheden – tot op het bot verder onderzoekt.

Reactie burgemeester

Burgemeester Piet De Groote wil voorlopig niet reageren. Hij zal pas ingaan op de kwestie tijdens de eerstvolgende gemeenteraad, volgende week donderdag.